Poklicni vojak že četrtič zapored kralj Istrskega maratona, tekel tudi Pahor #video

Organizatorji Istrskega maratona so pod streho spravili še eno uspešno izvedbo tekaške prireditve, ki se je v šestih letih že dodobra usidrala v koledar domačih, pa tudi tujih tekačev. V dokaj nizkih temperaturah, bolj prijaznih do tekačev kot njihovih navijačev, se je na treh trasah (9,5, 21 in 42 km) zvrstilo okrog pet tisoč tekačev. Tekel je tudi predsednik države Borut Pahor, ki je reden gost Istrskega maratona. Zmago na kraljevski razdalji je že četrtič zapored ubranil Aleš Žontar, pripadnik Slovenske vojske, ki je tudi aktualni državni prvak v maratonu. Tudi v ženski konkurenci je slavila aktualna državna prvakinja v maratonu Jasmina Pitamic Vojska, tako kot Žontar pripadnica slovenskih oboroženih sil.

Šeste izvedbe Istrskega maratona, ki velja za enega najbolj slikovitih v Sloveniji, se je udeležilo okrog pet tisoč tekačev, kar je po besedah Marijane Sikošek, predsednice društva Istrski maraton, ki bdi nad organizacijo dvodnevne tekaške prireditve, maksimalno število, ki ga še zmorejo posrkati primorske ceste.

Ena od značilnosti slovensko-istrske tekaške prireditve je, da jo vsako leto gosti druga obalna občina in da tekače vsako leto pričakajo drugačne trase. Letos je odgovornost za izvedbo dogodka prevzela Občina Piran, dogajanje pa je bilo skoncentrirano na Portorož. Tekači na najkrajši in najdaljši razdalji so štartali v Portorožu, medtem ko so polmaratonci na pot krenili iz Kopra.

Po Žontarju Žontar

Lansko zmago oz. že četrto v nizu zmag v kraljevski razdalji na Istrskem maratonu (prijavljenih je bilo 400 tekačev) je ubranil Aleš Žontar, 37-letni poklicni vojak, ki je tudi aktualni državni prvak v maratonu.

Žontar je v cilj pritekel v času 2;39:28. Dve minuti in 20 sekund dlje se je na progi zadržal Aleš Debeljak, najhitrejšo trojico pa je zaokrožil Miroslav Nikolič.

"Vse od štarta sem tekel sam, kar je psihično dokaj zahtevno. Ohranjal sem visok ritem, le od Izole do Žusterne me je upočasnjeval močan veter. Zelo sem zadovoljen, tudi z rezultatom. Zastavil sem si, da bi tekel približno v času od dveh ur in 40 minut do dveh ur in 43 minut, na koncu sem tekel še malenkost bolje (2;39:28)," je bil s prikazanim zadovoljen Žontar, član Športnega društva Nanos Podnanos, ki ima na tekaških prireditvah standardno odlično zasedbo.

Ne bo branil naslova državnega prvaka v maratonu

Povedal je še, da profila trase običajno podrobneje ne proučuje, tudi današnjega si je na hitro ogledal šele danes zjutraj, pa še to zgolj zato, da je videl, kdaj ga čakajo vzponi. O konkurenci pa ... "Najboljših slovenskih maratoncev ni bilo, Rok Puhar bi tukaj gladko zmagal," je prepričan Žontar, ki letos na Ljubljanskem maratonu ne bo branil naslova državnega prvaka v maratonu, saj bo dal prednost gorskim tekom, ki so tudi sicer njegova tekaška prioriteta.

"Kot glavni cilje letošnje sezone sem si zastavil nastop na Gorskem maratonu štirih občin (15. junij 2019), novembra pa me v Argentini čaka nastop na svetovnem prvenstvu v gorskem maratonu."

Tudi v ženski konkurenci je slavila aktualna državna prvakinja v maratonu Jasmina Pitamic Vojska, tako kot Žontar pripadnica Slovenske vojske. Ob njenem prihodu v cilj so se merilci ustavili pri 2;55:17. Na drugem mestu je končala Ana Radivo, tretja je bila Tina Prevodnik.

Jasmina Pitamic Vojska, članica Atletskega kluba Radovljica, ki je pred tremi tedni zmagala tudi na Malem kraškem maratonu, je tekla v družbi tekača Andreja Kutina (skupaj sta tekla že na bovškem maratonu) ter se mu v cilju zahvalila za zavetrje in pomoč pri narekovanju ritma. "Vse je bilo super, tudi sama trasa," je dejala tekačica iz Šebrelj pri Cerknem.

Tako kot Žontar tudi Pitamic Vojska na letošnjem Ljubljanskem maratonu ne bo branila naslova državne maratonske prvakinje, saj jo oktobra na Kitajskem čaka nastop na svetovnih vojaških igrah.

Predsednik Slovenije Borut Pahor po prihodu v cilj: Sin pravi, da sem tako tekmovalen ...

Najhitrejša trojica, maraton, moški: 1. Aleš Žontar 2;39:28

2. Aleš Debeljak 2;41:48

3. Miroslav Nikolič 2;45:09 Najhitrejša trojica, maraton, ženske: 1. Jasmina Pitamic Vojska 2;55:17

2. Ana Radivo 3;08:54

3. Tina Prevodnik 3;14:57

Na polmaratonu, prijavljenih je bilo okoli 2.300 tekačev, med njimi tudi predsednik države Borut Pahor (1;52:42), je bil najhitrejši Blaž Orešnik, med dekleti pa Petra Tratnik.

Najhitrejša trojica, polmaraton, moški: 1. Blaž Orešnik 1;12:18

2. Marko Tratnik 1,12:39

3. Vinko Jost 1,14:26

Najhitrejša trojica, polmaraton, ženske: 1. Petra Tratnik 1;23:11

2. Veronika Krečič 1;25:26

3. Lucija Čuk Dolenc 1;29:20

Kastelic že drugo leto zapored zmagal na vseh treh primorskih tekih

Med rekreativnimi tekači (dobrih 2.300 prijavljenih) je z 9,5 kilometra dolgo progo najhitreje opravil nekdanji atlet Peter Kastelic, ki danes trenira samo še s svojo tekaško skupino, načrtno pa se na tekme skorajda ne pripravlja (32:01). V ženski konkurenci je slavila Kristina Bele (39:50).

Kastelicu je že drugo leto zapored uspelo zmagati na vseh treh primorskih tekih (Mali kraški maraton, Povežimo soline in Istrski maraton). Kot je povedal, tekem ne izbira sam, ampak se večinoma podreja željam svoje tekaške skupine GiBIT.

"Enkrat poskusimo, in če so tekači s tekom in organizacijo zadovoljni, se potem redno vračamo. Mislim, da smo danes že četrtič, morda celo petič na Istrskem maratonu. Tudi sicer tekaško sezono iz več razlogov najraje odpremo na Primorskem: zaradi višjih temperatur, bližine morja in ugodne primorske klime," je povedal 36-letni Ljubljančan, ki za vrhunec tekaške sezone decembra načrtuje nastop na maratonu v Valencii.

Najhitrejša trojica, rekreativni tek (9,5 km), moški: 1. Peter Kastelic 32:01

2. Aljaž Makovec 32:06

3. Uroš Rozman 32:22

Najhitrejša trojica, rekreativni tek (9,5 km), ženske: 1. Kristina Bele 39:50

2. Sindis Čufer 40:01

3. Barbara Jurman 40:42

Pozitiven učinek za gospodarstvo



Istrski maraton pozitivno vpliva tudi na turistični prihodek obalnih mest, ki si pri izvedbi maratona podajajo roko. Marijana Sikošek, predsednica društva Istrski maraton, ki organizira dvodnevno tekaško prireditev, je povedala, da je polovica tekačev štartne številke prevzela že včeraj, kar daje slutiti, da je marsikateri tekač poskrbel za vsaj eno prenočitev v turističnih kapacitetah slovenske Istre. Če temu dodamo podatek, da povprečnega tekača spremljata dva spremljevalca, je število prenočitev še precej večje. Če je vsak spil najmanj eno kavo …



Današnjega maratona so se udeležili tekači iz 30 držav, ki predstavljajo od 10 do 15 odstotkov udeležencev.

Več kot tisoč prostovoljcev

Na Istrskem maratonu je za tekoč potek dogajanja in dodatnih fines skrbelo več kot tisoč prostovoljcev iz različnih športnih društev (športnih, kulturnih, gasilskih, upokojenskih ...), pa 300 rediteljev, 40 oseb zdravstvenega varovanja, potapljači Slovenske vojske, policija ...

Pri izvedbi tekmovanja, ki se je v soboto začelo z otroškimi teki, je tako in drugače sodelovalo več kot 70 športnih in drugih društev, v dogajanje pa so bili vključeni tudi študentje Univerze na Primorskem. Študentje fakultete za zdravstvene vede so kot zdravstvena skupina Petrini angelčki skrbeli za tekače na trasi, študentje pedagoške fakultete za varstvo najmlajših, študentje fakultete za turistične študije Turistica pa so sodelovali v operativi in logistiki.

Organizatorji so tudi pri izvedbi letošnjega dogodka mislili na okolje. Kar najbolj so se poskusili izogniti uporabi plastike. Na okrepčevalnicah na trasi so uporabljali papirnate lončke (pripravljenih jih je bilo kar 85 tisoč), okrepčilo pa so tekačem postregli na biorazgradljivih krožnikih.

