Maraton, ki je skoval trdno zavezništvo z vremenom #reportaža

5. Istrski maraton

Sonce, bližina morja in slikovita pokrajina so odličen temelj za izvedbo športne prireditve, če temu dodamo še človeško noto s poudarkom na številnih dobro razpoloženih navijačih ob progi, spodbujevalnicah z bobni in plesnimi skupinami in še čim ter Šavrinkah, energičnih podeljevalkah medalj v cilju, je uspeh zagotovljen.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na teke na 8,5 (razdalja je vsako leto različna), 21 in 42 kilometrov se je letos prijavilo pet tisoč tekačev, kar je zadnja še sprejemljiva številka udeležencev, ki jih primorske ceste sprejmejo, je povedala Marijana Sikošek, predsednica Društva Istrski maraton, ki stoji za organizacijo prireditve, ki se je v petih letih že dodobra zasidrala na koledarju rekreativnih tekačev.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Novost letošnje trase je bil tek skozi Luko Koper, mimo tovornega in potniškega terminala, ki so si ga prislužili tekači, ki so se podali na najdaljšo razdaljo. V nasprotju s tekači na 8,5 in 21 km so maratonci štartali v Ankaranu.

Že tretjič je v teku na 42 kilometrov zmagal Aleš Žontar (2;37:04), med dekleti pa je slavila nekdanja nogometašica s Ptuja Martina Potrč (3;20:39), ki je sploh prvič pretekla maratonsko razdaljo.

Najhitrejši maratonci: zmagovalec Aleš Žontar (na desni), David Keller (na sredini) in Franci Volkar. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Martina Potrč je danes prvič pretekla 42 kilometrov. In s časom 3;20:39 zmagala! Foto: Urban Urbanc/Sportida

Žontar, ki je lani v cilj pritekel s slovensko zastavo, letos pa je menda v zadnjih metrih ni bilo v bližini, je kot recept za uspeh izpostavil enostavnost.

"Ne kompliciram ne pri hrani ne pri treningu. Poslušam svoje telo, če sem utrujen, se ne silim," je 37-letni tekač iz uspešnega tekaškega kluba Nanos Podnanos pripovedoval v cilju, kjer se mu je kmalu pridružil drugouvrščeni David Keller (2;37:16), švicarski tekač, član kluba Basel Running Club, ki je lani presenetil konkurenco in zmagal v polmaratonu. Letošnji Istrski maraton je izkoristil kot zadnji daljši tek pred maratonom v Zürichu, ki ga čaka čez 14 dni. V Slovenijo je pripotoval z mamo in bratom, športne priprave pa tako skombiniral s turistično noto.

Švicar David Keller, drugouvrščeni v maratonu, je tek izkoristil kot priprave na maraton v Zürichu, obisk Slovenije z družino pa izkoristil še v turistične namene. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Največ tekačev se je odločilo za tek na 21 kilometrov, tudi predsednik države Borut Pahor, ki je polmaratonsko razdaljo v družbi varnostnika pretekel v času 1;50:40, v cilju pa številnim tekačem izpolnjeval željo po skupnem fotografiranju.

"To je moja tretja udeležba na Istrskem maratonu in dejansko ga imam skoraj za domači tek. Letos je bil nekoliko manj zahteven, a vzpon na Jagodje (naselje nad Izolo) mi je zaradi krčev vseeno pobral kar nekaj moči. Boril sem se proti sramoti in na koncu zelo počasi pritekel v cilj," je povzel vtise s proge.

Predsednik države Borut Pahor v objemu s članico Šavrink, ki ohranjajo kulturno dediščino Primorske, v Izoli pa že tradicionalno delijo kolajne udeležencem. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na polmaratonski razdalji sta slavila Boštjan Pangos (ŠD Salonit Anhovo, 1;16:25), ki se je na tek prijavil zadnji trenutek (zamenjal je kolega in tekel z njegovo številko), sicer pa šele drugič pretekel takšno razdaljo, saj se s tekom ne ukvarja preveč intenzivno ("Tečem zgolj s svojim psom!"), med dekleti pa lani četrtovrščena Jasmina Vojska Pitamic (1;19:51).

Najhitrejši polmaratonci: zmagovalec Boštjan Pangos (na sredini), drugouvrščeni Danilo Magdič (na levi) in Robert Stranjak. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Jasmina Vojska Pitamic je zmagovalka polmaratonske razdalje. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Drugo mesto je tako kot lani osvojila 21-letna Eva Zorman (AK Slovenj Gradec, 1;21:43), lanska zmagovalka slovenskega teka Wings For Life World Run, ki si je z zmago prislužila potovanje na lokacijo teka Wings For Life po lastnem izboru. S fantom bosta odpotovala in tekla na wingsih v Riu de Janeiru. "Trasa je bila letos manj zahtevna kot lani, in če se ne motim, sem tekla svoj osebni rekord," je bila zadovoljna v cilju.

Eva Zorman je z 2. mestom v teku na 21 kilometrov (1;21:43) ponovila lanski uspeh. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tudi na najkrajši, 8.5-kilometrski razdalji, je zmagal stari znanec Istrskega maratona Peter Kastelic (28:49), ki je bil najhitrejši tudi na 2. Istrskem maratonu s štartom v Kortah in ciljem v Izoli, med dekleti pa je slavila Klementina Lemut (33:42).

Peter Kastelic je zmagi na Malem kraškem maratonu dodal še zmago na Istrskem maratonu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Najhitrejši na rekreativnem teku (8,5 km): zmagovalec Peter Kastelic (na sredini), Miha Dobravec in Uroš Rozman (na desni). Foto: Urban Urbanc/Sportida

Med udeleženci Istrskega maratona smo srečali številne znane obraze tekaških prireditev, med najbolj nasmejanimi sta bila prav gotovo Jasmina in Urban Praprotnik, ambasador Istrskega maratona. Zakonca z Urbanimi tekači tečeta vse leto (že 11 let!) in s pomladanskim tekom, ki je številne na hitro zvlekel iz zimskega spanca, nista imela nobenih težav.

Jasmina Kozina Praprotnik je bila navdušena nad traso teka na 21 km. "Če sta štart in cilj na istem mestu, si dvakrat nagrajen z aplavzom," je povedala v cilju. O dokaj visokih temperaturah pa: Kot bi šlo za hitro aklimatizacijo za poletje. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Ker sta štart in cilj na istem prostoru, je kot bi bil dvakrat nagrajen. Dvakrat si deležen aplavza," se je smejalo Jasmini, ki je lani Istrski polmaraton pretekla z dojenčkom v vozičku. Smejalo se je tudi Kazimiri Lužnik, vedno skrbno naličeni in prešerno razpoloženi na Koroškem živeči Primorki, ki pri 84 letih še vedno vztraja v tekaških copatih.

Enako kot to počne leto starejši Primorec Fabio Ivančič, ki se teku posveča že 40 let. Pravi, da je danes zadovoljen že s tem, da v cilj pride brez rešilca, sicer pa ocenjuje, da je pretekel že več kot 40 tisoč kilometrov in da je v "ciljni ravnini Ekvatorja."

85-letni Fabio Ivančič je zadovoljen že s tem, da v cilj pride brez rešilca. Ocenjuje, da je v 40 letih pretekel več kot 40 tisoč kilometrov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Med tekači smo izvedli tudi anketo o njihovem pogledu na dopinško testiranje na rekreativnih prireditvah. Njihove izjave bomo objavili kmalu.

Za zasnovo trase, ki je pri Istrskem maratonu vsako leto drugačna, zaradi reliefa pa tudi dokaj razgibana, je tudi letos poskrbel Goran Sambt. "Vsakoletna menjava trase se je zelo obnesla. Ne samo zato, ker tako promoviramo različne turistične kraje vzdolž obale, ampak predvsem zaradi tekačev, ki jih vsako leto pričaka nova izkušnja. Na primer, eno leto tečejo v Klanec ljubezni (strmina nad Fieso, op. a.), naslednjič pa s klanca navzdol. Doživetje je vsako leto drugačno, kot da bi obiskovali povsem drug dogodek, čeprav gre vedno za Istrski maraton. Prihodnje leto bomo štartali iz Portoroža," je napovedal.

Goran Sambrt je pri Istrskem maratonu odgovoren za zasnovo tras, ki so vsako leto drugačne. Prihodnje leto bo štart maratona v Portorožu. Foto: Peter Kastelic

Številni tekači so sončno nedeljo tudi po tekaški preizkušnji zajemali z veliko žlico. Tudi z vrčkom piva, zvrhanim krožnikom bobičev in koncertom Rudija Bučarja, ki postaja glasbeni sinonim za Istrski maraton in v Izoli živečo švedsko pevko slovenskih korenin Marino Martensson.

Fotogalerijo s 5. Istrskega maratona bomo na Siol.net objavili jutri.