Nekateri v cilju praznovali jubileje, drugi pogledovali na ure, tretji pa "zgolj" uživali v razgledu #fotogalerije

5. Luka Koper Istrski maraton

Eno bolj prešernih praznovanj v cilju so uprizorile prijateljice in tekaške prijateljice Slavice Lenko, ki je prav včeraj praznovala 60. rojstni dan. "Zadnjih šest let se ljubiteljsko ukvarjam s tekom. Zdelo se mi je, da moram nekaj storiti zase, zdaj, ko me čaka pokoj, bo časa za šport še več," se je smejalo Zasavki. "Z dekleti se dobivamo trikrat na teden in tečemo, najmanj deset kilometrov. Nimamo šefa, niti trenerja, preprosto se rade družimo in tečemo," je povedala.

Slavica Lenko je na Istrskem maratonu praznovala svoj 60. rojstni dan. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Najstarejši tekač, ki se je udeležil 5. Istrskega maratona, je bil 85-letni Fabio Ivančič (1;23:27). S tekom se ukvarja že 45 let in ocenjuje, da je nanizal že več kot 40 tisoč kilometrov. "Sem v ciljni ravnini Ekvatorja," se je pošalil. Trenira od enkrat do dvakrat tedensko. "Začelo se je spontano, počasi je to preraslo v navado, iz navade je preraslo v razvado, iz razvade pa v zasvojenost in potem ne moreš več prenehati."

Fabio Ivančič pri 85 letih še vedno teče. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Posebnost Istrskega maratona je tudi v tem, da ga vsako leto gosti druga obalna občina (pismo o nameri so podpisale vse štiri obalne občine), s čimer se turistična pozornost vsako leto seli na drug del slovenske obale. Letos je bila vsa pozornost usmerjena v Izolo, kjer je bil štart rekreativnega teka in polmaratona (maratonci so štartali v Ankaranu, prvič pa so tekli tudi skozi Luko Koper). Tek privablja vedno več tujcev. Zdaj že kar redni udeleženec tega maratona postaja Švicar David Keller, lanski zmagovalec polmaratona, letos pa drugouvrščeni na maratonu. Zanj je zvedel iz ust slovenskih tekačev, ki jih je srečal v Splitu. Spremljala sta ga mama Irena, ki je tudi tokrat opravila z 21-kilometrsko razdaljo, in brat.

David Keller je na maraton pripotoval iz Švice. Udeležbo na maratonu je izkoristil kot pripravo na maraton v Zürichu, ki ga čaka čez 14 dni. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Iz daljne Azije je na maraton pripotoval Japonec Toshinori Watanabe, ki je za maraton potreboval več kot šest ur (6;17:22), v svoji kategoriji pa dosegel tretje mesto in bil upravičeno ponosen na bučen aplavz, ki ga je požel med tekači. Ti so se med podelitvijo kolajn ležerno nastavljali soncu na osrednjem prizorišču, kjer sta za glasbeno spremljavo skrbela domačina Rudi Bučar in Marina Martensson.

Enako ponosen kot prej omenjeni Japonec je bil na svoj nastop tudi desetletni Erik Klamfer iz Dekanov (41:37), ki v prostem času trenira atletiko. "Na malem kraškem maratonu sem pretekel 10,4 kilometra, danes je bilo manj naporno kot v Sežani," je povedal deček, ki mu bolj ležijo daljše razdalje. "Moj vzornik je Usain Bolt," je dodal.

Desetletni Erik Klamfer je bil upravičeno ponosen na doseženi čas. 8,5 kilometra je pretekel v času 41:37. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Med tekači je bila tudi peščica bosih tekačev, tudi Jurij Rupnik iz društva Vztrajno bosi. "Bos tečem že vse življenje, priporočam, ker je tehnika teka bolj pravilna, ni pa ravno preprosto teči po asfaltu in pesku, kjer nas je trasa vodila danes," je dodal.

Jurij Rupnik je tekel bos. Foto: Urban Urbanc/Sportida

