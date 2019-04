Težave z avtobusi na Istrskem maratonu, kje se je zapletlo?

Tekači, ki so se na 6. Istrskem maratonu udeležili teka na 21 kilometrov, so včeraj predolgo čakali na avtobusni prevoz do Kopra, kjer so parkirali avtomobile. Organizator za zamudo avtobusov krivi stanje na cestah in se opravičuje za nastalo situacijo.

Tekači, ki so se na 6. Istrskem maratonu udeležili teka na 21 kilometrov, so včeraj predolgo čakali na avtobusni prevoz do Kopra, kjer so parkirali avtomobile. Organizator za zamudo avtobusov krivi stanje na cestah in se opravičuje za nastalo situacijo. Foto: Facebook

Na včerajšnjem sicer zgledno organiziranem Istrskem maratonu je bilo nekaj slabe volje med tekači, ki so se udeležili polmaratona na relaciji od Kopra do Portoroža. Tekači so za pot nazaj do Kopra, kjer so imeli parkirana vozila, računali na avtobusni prevoz, a kot so mnogi zapisali na družbenih omrežjih, so čakali predolgo ali pa avtobusa sploh niso dočakali. Organizator se opravičuje za nastali položaj. Na stanje na cestah ne moremo vplivati, pravijo.

V slovenski Istri je včeraj potekala 6. izvedba Istrskega maratona. Kot smo že poročali, se je tekaške prireditve udeležilo okrog pet tisoč tekačev (po 2.300 tekačev je bilo prijavljenih na teka na 9,5 kilometra in 21 kilometrov), še enkrat več jih je navijalo ob progi ali v ciljni areni.

Šestega Istrskega maratona se je udeležilo okrog pet tisoč tekačev. Foto: Tomaž Primožič/FPA

Zmago na kraljevski razdalji je ubranil aktualni državni prvak v maratonu Aleš Žontar, v ženski konkurenci pa je slavila njegova poklicna kolegica (oba sta zaposlena v Slovenski vojski) Jasmina Pitamic Vojska.

Aleš Žontar je še četrtič zapored zmagal na Istrskem maratonu. Foto: Tomaž Primožič/FPA

Kje so avtobusi!?

Nekaj hude krvi med tekači je bilo ob koncu prireditve, ko so tisti, ki so tekli na polmaratonski razdalji med Koprom (kjer so pustili avtomobile) in Portorožem, neobičajno dolgo čakali na brezplačni avtobusni prevoz, ki ga je zagotovil organizator. O tem so se mnogi razpisali tudi na družbenih omrežjih.

Preverili smo, kakšen je bil razlog za zaplet. Marijana Sikošek, predsednica društva Istrski maraton, ki organizira prireditev, nam je povedala, da je bilo za neobičajno dolgo čakanje na avtobus krivo stanje na cestah, kot dokaz pa priložila posnetek zaslona s spletne strani promet.si, ki prikazuje včerajšnjo gnečo na primorskih cestah okrog 16. ure.

Situacijo obžaluje, kot je dodala, v celotno organizacijo Istrskega maratona in zato tudi avtobusnih prevozov vložijo res zelo veliko truda.

"Načrtovanje opravimo skupaj z avtobusnim prevoznikom, ne moremo pa vplivati na to, kakšno bo stanje na cestah, ki so med Portorožem in Koprom ob koncu tedna preobremenjene. To smo tudi upoštevali pri načrtovanju.

Avtobusi so redno krožili med Portorožem in Koprom ter nazaj, vendar ti uporabljajo isto cesto kot vsa druga vozila, zato kljub skrbnemu načrtovanju prevozov lahko nastanejo zamude, ki so posledica gneče. Na to žal ne moremo vplivati ne mi kot organizator ne prevoznik," je zapisala v odgovoru ter se zahvalila za strpnost in razumevanje.

