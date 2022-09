Intervencija Slovenije v postopku Ukrajine zoper Rusko federacijo

Ukrajina je 23. junija 2022 pred Evropskim sodiščem za človekove pravice vložila tožbo zoper Rusko federacijo zaradi množičnih kršitev Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ob vojaški zasedbi ukrajinskega teritorija, ki traja od 24. februarja.

Sodišče je z začasno odredbo Vladi Ruske federacije odredilo, da preneha vojaške napade na civilno prebivalstvo in civilne objekte. Ruska vojska mora civilistom omogočiti neoviran dostop do varnih evakuacijskih poti ter dostop do zdravstva, hrane in preostalih osnovnih potrebščin ter neovirano gibanje humanitarnih delavcev po zadevnem teritoriju.

Republika Slovenija bo v postopku posredovala na strani Ukrajine, ki trdi in dokazuje, da je Ruska federacija nezakonito zasedla del ozemlja Ukrajine, katerega zasedba še vedno traja, prav tako zatrjuje, da Ruska federacija še vedno izvaja ciljane, samovoljne in nesorazmerne napade zoper civilno prebivalstvo in njihovo lastnino na vsem ozemlju Ukrajine.