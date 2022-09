28 slovenskih tankov v Ukrajino, 40 nemških transporterjev v Slovenijo

Kot so izpostavili v kabinetu, je bil dogovor sprejet "v duhu solidarnosti z ukrajinskim narodom", ki se sooča z rusko agresijo, hkrati pa bo "ta krožna izmenjava okrepila tudi obrambno sodelovanje med Slovenijo in Nemčijo".

Predsednik vlade Robert Golob je v pogovoru z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem nadaljeval dialog, ki ga je začel med svojim obiskom v Berlinu 12. julija. Med drugim sta se v duhu solidarnosti z ukrajinskim narodom dogovorila za skupno ukrepanje. 28 slovenskih tankov tipa M55S bo šlo v Ukrajino, 40 nemških transportnih vozil, od tega 35 nakladalnih tovornjakov in pet vodnih cistern, pa v Slovenijo, so danes sporočili iz premierjevega kabineta.

Slovenija naj bi tako iz Nemčije dobila "35 težkih 8x8 nakladalnih tovornjakov in pet težkih 8x8 vodnih cistern", so zapisali v sporočilu za javnost.

Državi sta se sicer pred meseci pogovarjali tudi o možnosti, da bi Slovenija Ukrajini namenila svoje tanke tipa M84, Nemčija pa bi ji v zameno zagotovila svoje modernejše tanke, a do tega dogovora zaenkrat očitno ni prišlo.

Za elektriko nujne tržne varovalke

Izpostavila sta tudi potrebo po hitrem odzivu EU in solidarnosti med državami članicami. V zvezi s tem je predsednik vlade izrazil zaskrbljenost zaradi volatilnosti cen elektrike, ki ima lahko resne posredne učinke na preostalo gospodarstvo, tudi prek inflacije, in pozval k takojšnji uvedbi ustreznih tržnih varovalk, so še sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Slovenski premier in nemški kancler sta nadalje razpravljala o potencialu evropske politične skupnosti in potrebi po jasni EU perspektivi za Zahodni Balkan. Glede tega vprašanja je predsednik vlade pozdravil nadaljevanje Berlinskega procesa, saj je širitev EU najboljše jamstvo za varnost, stabilnost in napredek v regiji.

Prav tako je izpostavil potrebo po tem, da Evropski svet možni kandidatski status za Bosno in Hercegovino obravnava v prihodnjih mesecih.