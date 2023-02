Informacijski pooblaščenec za članico novega Sveta RTV imenoval Špelo Stare

Informacijski pooblaščenec, ki lahko na podlagi javnega poziva imenuje enega člana novega Sveta RTV Slovenija, je za to funkcijo izbral novinarko Špelo Stare, ki jo je predlagalo Društvo novinarjev Slovenije. Novi svet RTV Slovenija bo sicer sestavljalo 17 članic in članov.

Po pregledu dokumentacije, se je IP odločil, da za članico Sveta RTV Slovenija imenuje Špelo Stare, ki jo je predlagalo Društvo novinarjev Slovenija.

Imenovana je univerzitetna diplomirana novinarka, ki ima dolgoletne delovne izkušnje s področja razvoja informacijske družbe, medijev in novinarstva. Je dobra poznavalka medijske zakonodaje in tudi širšega medijskega zakonodajnega okvirja, predvsem področja avtorskih pravic, zaščite žvižgačev, dostopa do informacij javnega značaja, kazenskega prava in svobode izražanja. Svoje znanje prenaša na študente novinarstva na Fakulteti za družbene vede, kot delovni mentor je sodelovala tudi pri projektu Aktualni problemi medijskega kazenskega prava Pravne fakultete v Ljubljani, so navedli v sporočilu za javnost.

Imenovana izpolnjuje vse pogoje

Dejavna je tudi v mednarodni mreži novinarskih organizacij in organizacij s področja varovanja svobode izražanja in človekovih pravic, je podpredsednica strokovne skupine za avtorske pravice pri Evropski zvezi novinarjev in sodeluje pri delu Novinarskega častnega razsodišča, kjer vodi postopke, so še dodali.

Imenovana, kot so zapisali, izpolnjuje vse zakonske pogoje za članico Sveta RTV Slovenija, Informacijski pooblaščenec pa ocenjuje, da lahko s svojim znanjem, ugledom in dosežki, pomembno prispeva k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne RTV, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini.