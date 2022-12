Programski svet RTVS ni potrdil programsko-produkcijskega načrta za leto 2023

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlog programsko-produkcijskega načrta za leto 2023 je predvidel vrnitev 20-minutne zunanjepolitične oddaje Globus na prvi program televizije. Ni pa predvidel vrnitve oddaj Studio City, Točka preloma in Politično s Tanjo Gobec.

Predstavnica sveta delavcev Ksenija Horvat je še pred glasovanjem sporočila mnenje sveta delavcev, po katerem predloga programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta nista usklajena in ustrezno pripravljena. Posebej nedomišljen se jim zdi programski načrt Televizije Slovenija, ki beleži drastičen padec gledanosti, zlasti informativnih oddaj. V tem delu je PPN za leto 2023 po njihovi oceni neambiciozen, brez načrta za nove prodorne programske vsebine, ki bi spet pritegnile izgubljene gledalce.

Če vodstvo nima boljših idej, mu svet delavcev predlaga vrnitev dobro gledanih in prepoznavnih oddaj, kot so bile Studio City, Globus, Točka preloma in Politično s Tanjo Gobec.

Stabilnost poslovanja RTVS ogrožena

Ob predlogu finančnega načrta za leto 2023 pa so navedli, da ta že brez finančnih posledic zadnjega aneksa h kolektivni pogodbi zavoda, ki predvideva visoke odpravnine, napoveduje približno pet milijonov evrov primanjkljaja, kar ogroža stabilnost poslovanja RTVS. Skrb vzbujajoče se jim zdi tudi načrtovano zmanjšanje števila zaposlenih brez kadrovskega načrta, pri čemer neusklajene produkcijske, tehnične in izvedbene zmogljivosti že zdaj onemogočajo kakovostno programsko delo.

Svet delavcev je prejšnji teden napovedal, da bo zaradi visokih odpravnin, ki so predvidene v novem aneksu, vložil kazenske ovadbe.

Strokovna direktorica zavoda za področje financ Anica Žgajnar je pri tem zagotovila, da odpravnine iz 7. člena zadnjega aneksa h kolektivni pogodbi niso bile mišljene za vodilne in vodstvene delavce. Vendar je predsednik sveta delavcev Robert Pajek dejal, da bi za to potrebovali pisna zagotovila. Zdi se mu namreč neverjetno, da je bilo v aneks dodano nekaj, kar potem ne bi veljalo.

V aneksu, ki so ga podpisali generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough, predsednik Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTVS Peter Kosmač ter predsednik Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije Tom Zalaznik, je "govora o astronomskih vsotah", je opozoril.

Aneks je proti koncu prejšnjega tedna naletel na ostro nasprotovanje ne le sveta delavcev, ampak tudi Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS in Sindikata novinarjev Slovenije. Koordinacija in sindikat sta napovedala uporabo vseh pravnih sredstev, da preprečita škodljive posledice aneksa.