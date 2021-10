Hujši potres, porušene stavbe, pogrešani. Na terenu 500 reševalcev.

Projekt SIQUAKE2020 se izvaja že od leta 2019 s podporo mehanizma Unije na področju civilne zaščite in vključuje pripravo in izvedbo različnih aktivnosti in dogodkov, kot so vaje, delavnice in usposabljanja z različnimi reševalnimi sestavi in državnimi organi na različnih ravneh.

Projekt SIQUAKE2020 se izvaja že od leta 2019 s podporo mehanizma Unije na področju civilne zaščite in vključuje pripravo in izvedbo različnih aktivnosti in dogodkov, kot so vaje, delavnice in usposabljanja z različnimi reševalnimi sestavi in državnimi organi na različnih ravneh. Foto: GRS Kranj

V Ljubljani in okolici se danes začenja mednarodna vaja SIQUAKE2020, katere namen je preveriti pripravljenost države na močnejši potres v osrednji Sloveniji. Do petka bo okoli 500 različnih reševalcev krepilo znanje na vzpostavljenih 12 deloviščih v Ljubljani, Logatcu, na Vrhniki in Igu, aktivnosti pa so predvidene v dnevnem in nočnem času.

V vaji bodo sodelovale sile zaščite, reševanja in pomoči, regijske enote in službe civilne zaščite, organi, službe in nevladne organizacije, opredeljene z državnim načrtom zaščite in reševanja ob potresu, ter specializirane enote iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske. Tuje države bi ob tem scenariju zagotavljale zaprošeno mednarodno pomoč, ki v realnih dogodkih igra pomembno vlogo.

Ocena stanja, iskanje pogrešanih, pomoč težko poškodovanim

V vaji bodo udeleženci ocenjevali stanje in poškodovanost objektov, prepoznavali prednostne naloge, vadili postopke iskanja ter reševanja iz porušenih ali poškodovanih objektov, podpiranja in stabilizacije poškodovanih stavb. Posvetili se bodo tudi zagotavljanju nujne medicinske pomoči in začasnih množičnih zatočišč za prizadeto prebivalstvo. Na vaji bo sodelovalo tudi 150 oseb, ki bodo kot ponesrečenci simulirale lažje in hujše poškodbe.

Ukrepanje ob večji katastrofi

Kot je vodja gasilske šole Aleš Cedilnik povedal na novinarski konferenci ministrstva za obrambo, je cilj vaje predvsem preveriti rešitve v državnem načrtu, v načrtih zaščite in reševanja v potresu sodelujočih regij in občin ter pripravljenost na ukrepanje ob potresu na državni, regijski in občinski ravni ter ravni posameznih ključnih pristojnih izvajalcev dejavnosti, kot so zavodi in nevladne organizacije.

Uprava za zaščito in reševanje praktično vajo sicer pripravlja s konzorcijskimi partnerji iz Mestne občine Ljubljana, Nemčije, Hrvaške in Italije ter podporo mehanizma EU na področju civilne zaščite v letih 2019 in 2021.