Grški otok Kreta stresel močan potres

Ob 8.17 so se v Grčiji močno zatresla tla. Epicenter potresa je bil približno 20 kilometrov južno od Herakliona, največjega mesta na otoku Kreta, poroča Evropsko‑mediteranski seizmološki center (EMSC). Ena oseba je v potresu izgubila življenje poroča tiskovna agencija AFP.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.0 in Crete, Greece 41 min ago pic.twitter.com/6fx6TsHFdR — EMSC (@LastQuake) September 27, 2021

Številni ljudje so glede na posnetke na televiziji ob potresu bežali iz notranjih prostorov na prosto. Nastala je škoda na starejših stavbah. Posnetki na televiziji ERT prikazujejo delno porušene stare hiše v kraju Arkalohori blizu Irakliona.

Grčijo prečka več tektonskih prelomnic in potresi so na območju pogosti. 30. oktobra 2020 je potres z močjo 7 stresel Egejsko morje med otokom Samos in turškim mestom Izmir, pri čemer sta umrla dva človeka na Samosu in 114 v Turčiji.