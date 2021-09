Zdravila bodo dostavljali kar z droni #video #foto

"Tehnologija bi nam dejansko lahko olajšala težave, s katerimi se spoprijemamo danes. Zdravila smo do zdaj dostavljali v bližnjo lekarno, a lahko bi se zgodilo, da bi jih že jutri nekdo potreboval v nujnem primeru. Prihodnost je tu, dokler imamo pogum," je dejal župan Trikale Dimitris Papastergiou po poskusnem poletu brezpilotnega letala iz Trikale v približno tri kilometre oddaljeno vas Leptokarya z okoli 200 prebivalci.

Evropski program pod imenom Harmony išče najprimernejše nizkoogljične prevozne rešitve, brezpilotna letala pa bi uporabljali za prevoz zdravil ljudem, ki imajo težave z mobilnostjo, živijo v izoliranih vaseh ali povsem sami. Projekt je po mnenju tamkajšnjih oblasti še posebej ključen v času pandemije.

V Grčiji so številne gorske vasi, ki so predvsem pozimi odrezane od naseljenih krajev. Program Harmony, ki skupaj z brezpilotnimi letali vključuje tudi samovozeča vozila, bodo preizkusili v šestih po velikosti, infrastrukturi in demografiji različnih mestih v Evropi in Veliki Britaniji.