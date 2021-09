Mehiko stresel močan potres #video

10:30 PM Local #Update

Guerrero state Gov Astudillo is reporting a deceased person in the municipality of Coyuca de Benítez. Road closures due to landslides, collapsed walls and damaged facades and cars have been observed between Acapulco and Mexico City after 7.1 mag earthquake. pic.twitter.com/6kpe6o1tvd — The Mexico Times 🇲🇽 (@mexicotimes) September 8, 2021

Iz geološkega zavoda Združenih držav Amerike so sporočili, da je potres dosegel globino 12,8 kilometra. Veliko ljudi je ostalo brez elektrike, prenehali so obratovati železniški prevozi.

Oblasti si prizadevajo za ponovno vzpostavitev električne energije in železniških prevozov. Nacionalna uprava za ocean in atmosfero je po potresu nemudoma izdala opozorilo pred cunamijem, a ga je kasneje preklicala.

Ena smrtna žrtev

Guverner zvezne države Guerrero Hector Astudillo je za mehiško televizijo Milenio TV sporočil, da je v bližini mesta Coyuca de Benitez umrl moški, na katerega je padel drog.

Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je dejal, da v državi Guerrero, na območju epicentra, za zdaj ni poročil o resni škodi. Do zdaj so oblasti prejele le informacije o padajočem kamenju.

Turisti zapuščali hotele

Turisti so zapuščali hotele, za dodaten nemir pa je poskrbel niz popotresnih sunkov, je povedala županja mesta Adela Roman. Iz stanovanjskih sosesk po njenih besedah poročajo tudi o uhajanju plina.

Tresenje tal so močno občutili tudi v delih prestolnice Ciudad de Mexico, kjer so se prebivalci in turisti iz hiš in hotelov prav tako množično podali na ulice.

Potresi so v Mehiki pogosti

Potresi v Mehiki, na robu severnoameriške tektonske plošče, niso redkost. Septembra 2017 sta državo prizadela dva velika potresa, 19. septembra 1985 pa je v Mexico Cityju in okolici v potresu z magnitudo 8,0 umrlo okoli 9.500 ljudi. Potres je pustil veliko posledic, zato so v gradbenih predpisih uvedli večjo zaščito pred potresi.