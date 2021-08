V bližini Aten izbruhnil obsežen požar, v poplavah v Turčiji najmanj 70 mrtvih

Deževje v zadnjih dneh je povzročilo obsežne poplave na turški črnomorski obali. Poleg žrtev je nastala tudi ogromna gmotna škoda, porušeni so številni mostovi in hiše. Več tisoč ljudi je moralo zapustiti domove.

Po oceni strokovnjakov je razlog za hude poplave poleg podnebnih sprememb tudi oženje struge reke Ezine.

V bližini Aten zaradi požara evakuirali tri vasi

Vzhodno od Aten je danes izbruhnil obsežen požar, zaradi katerega so evakuirali tri vasi v bližini mesta Keratea. Zaradi močnega vetra se je požar hitro okrepil, temne oblake dima pa se vidi tudi v okoli 20 kilometrov oddaljeni grški prestolnici.

Plemeni so danes že dosegli nekaj bolj oddaljenih hiš, so sporočili gasilci. Zaradi suše, ki traja že mesece, in močnega vetra se lahko že manjši ogenj hitro spremeni v obsežen požar. Ker požar tokrat divja v bližini obale, lahko gasilci hitreje z letali in helikopterji zajamejo vodo iz morja.

Dva lokalna župana sta za grške medije dejala, da so požar zanetili požigalci. Zaposleni pri lokalni upravi naj bi namreč opazil, kako je moški vrgel gorečo cunjo v smetnjak.