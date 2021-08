Gozdni požari v Rusiji se še naprej širijo, mesta so polna dima

Številni požari divjajo daleč stran od vasi in mest, a so vseeno nevarni za ljudi. Zdravju škodljiv dim, ki ga povzročajo požari, je prepotoval že tisoče kilometrov proti zahodu in jugu.

V letos najbolj prizadeti sibirski regiji v Jakutiji trenutno gori 4,2 milijona hektarjev zemlje. Po navedbah jakutskih oblasti se danes v regiji s požarom bori 4.900 gasilcev, ki poskušajo preprečiti širjenje plamenov na najmanj devet vasi.

Ta teden je Rusija ustanovila nacionalni center za odzivanje v sili. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je v boj s sibirskimi požari poslal dodatne gasilce.

Ulice so polne dima, sonca ni mogoče videti

Številni požari divjajo daleč stran od vasi in mest, a so vseeno nevarni za ljudi. Zdravju škodljiv dim, ki ga povzročajo požari, je namreč prepotoval že tisoče kilometrov proti zahodu in jugu.

Lokalno spletno mesto z novicami je poročalo, da so v Jakutiji pred kratkim presegli najvišjo dovoljeno koncentracijo škodljivih snovi v zraku. Meritve, opravljene v mestu Jakutsk, so v zraku pokazale visoko raven ogljikovega monoksida. Lokalne oblasti so prebivalce pozvale, naj na prostem nosijo maske. Slike iz mesta so prikazovale z dimom napolnjene ulice. Sonca ponekod ni bilo več mogoče videti.

Na jugu Rusije poplave

Medtem ko reševalci na območjih gozdnih požarov upajo na dež, ga imajo druga območja Rusije preveč. Po močnem deževju na jugu je bilo konec tedna poplavljenih več vasi in mest ob obali Črnega morja ter na polotoku Krim. Poplave so prizadele tudi območja na skrajnem vzhodu in jugu Sibirije, kjer so pristojne službe začasno evakuirale več tisoč ljudi.