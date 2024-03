Na TikToku so objavili videoposnetek današnje nesreče, ki se je zgodila v Mozirju, ko je pobeglega konja, ki je tekel čez prometno cesto, zbil avtomobil. Kaj je s konjem in tudi voznikom oziroma morebitnimi potniki, ni znano. Ne ve se, zakaj se je konj splašil in pobegnil, niti kdo je njegov lastnik. Videoposnetek se je hitro razširil tudi po drugih družbenih omrežjih.