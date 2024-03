Strah za preživetje, ko je slon kot za šalo dvignil tovornjak #video

V narodnem parku Pilanesberg v Južni Afriki so se turisti, ki so se na safariju prevažali s tovornjakom, pošteno ustrašili za svoje življenje, ko se jim je približal slon in večkrat dvignil tovornjak. "Odidi, odidi," je kričal voznik, da bi prestrašil žival.

Videoposnetki na družbenih omrežjih prikazujejo trenutek, ko se slon približa tovornjaku z 22 turisti in z rilcem večkrat dvigne sprednji del tovornjaka.

Med napetim spopadom med slonom in tovornjakom so se prestrašeni turisti sklanjali in skrivali za sedeži v tovornjaku, voznik pa je nanj vpil, naj odide in udarjal z roko ob bok tovornjaka.

Foto: X/@MoreCrazyClips

"Vsekakor smo bili prestrašeni, še posebej za ljudi v tovornjaku, saj smo mislili, da bi lahko umrli," je za ABC News povedal Hendry Blom, ki je dogodek ujel na kamero. Na nekem drugem videoposnetku v notranjosti tovornjaka pa je slišati žensko, ki moli, ko se ji približuje ogromen slon.