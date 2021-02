Hišna preiskava pri Pivčevi

Kaj je razlog preiskave, še preverjamo. Na Generalni policijski upravi so nam potrdili, da Nacionalni preiskovalni urad opravlja hišne preiskave na območju Slovenije. Na vprašanje, pri komu kriminalisti opravljajo hišne preiskave in ali lahko potrdijo, da preiskava poteka tudi pri Aleksandri Pivec, nam zaradi varstva osebnih podatkov niso odgovorili.

Necenzurirano.si poroča, da kriminalisti danes opravljajo več hišnih preiskav in da gre za preiskavo projekta Strateškega razvojnega inovacijskega partnerstva Turizem (SRIPT).

Pivčeva, ki je v letih 2017 in 2018 sodelovala pri projektu, del, pri katerih je bila navedena kot avtorica, ni v celoti opravila sama ali pa pri njih ni sodelovala, je ugotovilo gospodarsko ministrstvo, ki je novembra 2019 izdalo končno poročilo o preverjanju izvajanja druge faze projekta SRIPT. Pivčeva je za sodelovanje pri projektu prejela 35 tisoč evrov bruto.

Med ovadenimi ni bilo ministrice

Ministrstvo, ki ga je takrat vodil in ga tudi danes vodi Zdravko Počivalšek, je zaradi zaznanih nepravilnosti pri projektu SRIPT Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani naznanilo sume kaznivih dejanj goljufije, goljufije na škodo EU in ponarejanja listin. Med ovadenimi pa ni bilo Pivčeve.

Kot so takrat poročali na spletni strani 24ur, je gospodarsko ministrstvo ovadilo direktorico turistične zbornice Klavdijo Perger, dekana brežiške fakultete za turizem Boštjana Brumna in predavateljico na portoroški Turistici Majo Uran Maravič. Ali tudi pri njih potekajo preiskave, še preverjamo.

Spomnimo, Pivčeva je lani zaradi očitkov o prepletanju službenega in zasebnega življenja ob svojih obiskih na Krasu in v Izoli na dan, ko bi o njeni usodi morali odločiti poslanci, odstopila z mesta kmetijske ministrice in kot predsednica stranke DeSUS.

Njene poti po Sloveniji je preiskovala tudi Komisija za preprečevanje korupcije in ugotovila kršitve integritete in določb o prepovedi in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril, so takrat navedli v komisiji.