Gornja Radgona: pijan poškodoval tri vozila

Minuli petek je voznik osebnega avtomobila v Gornji Radgoni poškodoval tri vozila. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,99 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, so sporočili policisti Policijske uprave Murska Sobota.

Najprej je voznik osebnega avtomobila na parkirišču trgovskega centra v Gornji Radgoni zaradi nepravilnega premika oplazil drug osebni avtomobil, nato se je odpeljal do semaforiziranega križišča, kjer je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v zadnji del vozila voznice osebnega avtomobila, ki se je zaustavila pred semaforjem zaradi rdeče luči, zatem pa je v križišču zapeljal vzvratno in z vozilom trčil še v prednji del vozila druge voznice osebnega avtomobila.

Voznik je potem po levi strani obvozil zaustavljena vozila in v križišču zapeljal v smeri Podgrada, kjer so ga z zvočnimi in svetlobnimi signali zaustavili policisti.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,99 miligrama na liter izdihanega zaraka. Zoper voznika bo podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu.