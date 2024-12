Golobovi bi brskali po orožarskih poslih v času Janševega ministrovanja

Poslanci Svobode Urška Klakočar Zupančič, Martin Premk in Branko Zlobko so v parlamentarni postopek vložili predlog zakona o zagotavljanju prostega dostopa do dokumentov o nedovoljeni trgovini z vojaškim orožjem in opremo v letih 1991–1994, ko je ministrstvo za obrambo vodil Janez Janša, poroča N1.

predlogu zakona je navedeno, da bi s tem zakonom ne glede na določbe drugih predpisov omogočili prost dostop do dokumentacije in arhivskega gradiva o nedovoljeni trgovini z vojaškim orožjem, ki ga hranijo državni organi.