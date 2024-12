Sto največjih orožarskih podjetij na svetu je lani občutno povečalo prihodke od prodaje orožja, k čemur so v glavnem pripomogli konflikti v Ukrajini, Gazi in naraščanje napetosti po vsem svetu, kaže danes objavljeno poročilo Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri) s sedežem v Stockholmu.

Prihodki od prodaje orožja, opreme in vojaških storitev stotih največjih podjetij v panogi so v letu 2023 skupno dosegli 632 milijard ameriških dolarjev, kar je realno povečanje za 4,2 odstotka v primerjavi z letom prej, na svoji spletni strani navaja Sipri.

Prihodki od prodaje orožja so se povečali po vsem svetu, še zlasti pa v podjetjih s sedežem v Rusiji in na Bližnjem vzhodu. Na splošno so se manjši proizvajalci učinkoviteje odzivali na višje povpraševanje, povezano z vojnama v Gazi in Ukrajini, naraščajočimi napetostmi po svetu in pospešenim oboroževanjem v Vzhodni Aziji.

Kdo vse je na lestvici?

Na vrhu lestvice ostajajo ameriška podjetja: Lockheed Martin, RTX (nekdanji Raytheon), Northrop Grumman, Boeing in General Dynamics. Zlasti Lockheed Martin s skoraj 61 milijardami dolarjev prihodkov ostaja daleč v ospredju, čeprav so prihodki tega podjetja lani upadli za 1,6 odstotka.

Podjetja s sedežem v ZDA so po podatkih Sipri lani ustvarila skoraj polovico svetovnih prihodkov od prodaje orožja – približno 317 milijard dolarjev.

Med največjimi stotimi podjetji v panogi je 41 ameriških, 27 evropskih, 23 s sedežem v Aziji ali Oceaniji, šest z Bližnjega vzhoda, eno britansko in dve ruski.

Zadnji sta po ocenah Sipri dosegli 25,5 milijarde dolarjev prihodkov, kar pomeni povečanje za približno 40 odstotkov. To je skoraj v celoti mogoče pripisati 49-odstotni rasti, ki jo je zabeležila ruska državna orožarska družba Rostec, k čemur je po navedbah Sipri odločilno prispevala vojna v Ukrajini.

Tudi podjetja na Bližnjem vzhodu – tri s sedežem v Turčiji in tri v Izraelu – so skupaj zabeležila približno 18-odstotno rast prihodkov od prodaje orožja, k čemur so pripomogli zlasti konflikt v Gazi in naraščajoče napetosti po celotni regiji, delno pa tudi vojna v Ukrajini.

Sipri napoveduje, da se bo trend naraščanja prihodkov od prodaje orožja verjetno nadaljeval tudi letos. "Številna podjetja so letos začela zaposlovati, kar kaže, da so optimistična glede prihodnje prodaje," je dejal raziskovalec Lorenzo Scarazzato.