DZ bo zadnje redno zasedanje pred parlamentarnimi počitnicami začel s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom, v ospredju bodo tokrat očitki o nakupu stavbe na Litijski in nakupu prenosnih računalnikov. Še prej bo DZ potrdil izvolitev devetih evropskih poslancev.

V minulem tednu je odmeval predlog poročila revizije zaključnega računa proračuna za leto 2023, v okviru katere je računsko sodišče preverjalo tudi pravilnost izvedbe nakupa stavbe na Litijski. Pri tem naj bi med drugim ugotovilo, da za prerazporeditev 6,5 milijona evrov iz proračunske rezerve za namene nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani ni bilo podlage. Glede nakupa prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo za povečanje digitalne vključenosti, pa po mnenju računskega sodišča ta ni bil opravljen v skladu z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

Sodna palača, revizija računskega sodišča, stigmatizacija določenih skupin prebivalstva ...

Obe temi bosta v ospredju današnje seje, saj se bo nanju nanašalo nekaj poslanskih vprašanj. O odgovornosti vlade in ministra za finance pri nakupu sodne stavbe bo predsednika vlade spraševal poslanec SDS Rado Gladek. Vprašanje njegovega poslanskega kolega Tomaža Lisca pa bo povezano z gospodarnostjo in smotrnostjo nakupa prenosnih računalnikov. Na revizijo računskega sodišča in sporno porabo javnih sredstev se bo nanašalo tudi vprašanje poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja.

Iz vrst koalicije bo vprašanje premierju tokrat zastavil poslanec Levice Milan Jakopovič, vprašanje pa je povezano z "obveščanjem javnosti glede incidentov, ki vodi v stigmatizacijo določenih skupin prebivalstva, in načinom odzivanja uradnih organov".

Še pred poslanskimi vprašanji bo DZ potrdili izvolitev devetih poslancev iz Slovenije, ki so bili v Evropski parlament izvoljeni na volitvah 9. junija. Po potrditvi novoizvoljenih evropskih poslancev bo sicer stekel še rok za pritožbe na ustavno sodišče, nato pa bo predsednica DZ predsednico Evropskega parlamenta obvestila o izidu volitev.