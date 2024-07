Slovenija razmišlja o nakupu francoske oborožitve

Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o nameravanem podpisu pisma o nameri med obrambnima ministrstvoma Slovenije in Francije. S podpisom pisma se bodo začeli vsi potrebni postopki za morebitno nabavo in uvedbo topniških oborožitvenih sistemov caesar in sistemov zračne obrambe mistral v Slovensko vojsko.

S podpisom pisma bo hkrati izpolnjen pogoj za oddajo vloge za pridobitev evropskih sredstev za izgradnjo skupnih vojaških zmogljivosti, so po seji sporočili z urada vlade za komuniciranje (Ukom).

"V luči spodbujanja držav članic EU k sodelovanju pri javnih naročilih na področju obrambe ter potreb po krepitvi tehnološke in industrijske baze evropske obrambe bo podpis pisma o nameri omogočil nadaljnje pogovore glede potencialnih nabav topniških oborožitvenih sistemov caesar in sistemov zračne obrambe mistral pri francoskih proizvajalcih," so zapisali.

Ob tem so pojasnili, da sporazum omogoča sodelovanje na področju zasnove, realizacije in nabave oborožitvenih sistemov. Njihova morebitna nabava bo izvedena pod povsem enakimi pogoji kot za vse druge države, ki so že ali še bodo pristopile k pobudi.

Slovenija namerava sicer od nemške družbe Diehl Defence za 147 milijonov evrov kupiti sistem zračne obrambe srednjega dosega iris-t slm. Pogodba za ta nakup je že podpisana.