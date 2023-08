Golob: Zakon je le prvi korak, nikakor ne zadnji

Solidarnost, ki jo kažejo državljani, je po Golobovih besedah brez primere in "nas lahko navdaja s ponosom, da živimo v državi, ki nima le lepe narave, ampak tudi dobre in srčne ljudi".

Golob je ponovil, da je Slovenija doživela največjo naravno katastrofo v svoji novejši zgodovini in da so posledice bistveno večje, kot se je ocenjevalo pred dnevi. "Škoda se bo žal štela v milijardah. Moramo se odzvati na način, ki bo jasen, hiter in odločen," je dejal.

"In Slovenija se je že odzvala, odzvala se je solidarno," je ugotavljal. Omenil je solidarnost krajanov prizadetih območij in prostovoljcev iz vse Slovenije – z zbiranjem hrane ali denarja, z opremo in s svojim delom.

Solidarnost so, tako pravi prvi med ministri, izkazali tudi partnerji Slovenije v EU, na Zahodnem Balkanu in v zvezi Nato. "Danes je Slovenija v srcu vseh njih, in da to niso prazne besede, se lahko prepričamo na terenu," je povedal in spomnil tudi na današnje besede predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. "S partnerji bomo storili vse, da Slovenijo postavimo na noge," je zagotovil.

Slovenija se je po Golobovih besedah odzvala tudi enotno, tako znotraj sistema civilne zaščite, ki da deluje odlično in nam ga zavidajo vsi, kot v sodelovanju − med krajani in župani, med različnimi občinami, med občinami in vlado, med vlado in DZ in med opozicijo ter koalicijo.

"Če je kdaj čas za enotnost, je to danes, ker državljani to od nas pričakujejo, in mi smo jim dolžni to izkazati," je zatrdil Golob.

Država se je odzvala učinkovito

Država pa se je po njegovih navedbah odzvala tudi učinkovito. Predlog novele zakona za odpravo posledic naravnih nesreč, ki ga bodo v nadaljevanju potrjevali poslanci, po Golobovem mnenju kaže na to, da moramo, če želimo biti učinkoviti in hitri, začeti spreminjati pravila in jih prilagoditi za krizno upravljanje.

"Zakon je le prvi korak, nikakor ne zadnji. Pot je še dolga, morali bomo biti učinkoviti in kreativni," je sklenil.

Poslanci so se žrtvam povodnji na začetku seje poklonili tudi z minuto molka. Ob tem je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič povedala, da mora biti sporočilo danes jasno: "Nihče ne bo ostal sam".

Ob zahvali silam zaščite in reševanja ter prostovoljcem si je želela, da bi bila tokratna katastrofa tudi priložnost za graditev nove družbene realnosti. "Naj nas ne vodi preteklost, naj bo danes prvi dan, ko bomo opustili ta in druga nesoglasja zaradi boljšega jutri. Pojdimo složno naprej v dobro sočloveka in okolja," je pozvala.

DZ bo po njenih besedah aktivno pristopil k reševanju nastalih razmer, ne le skozi svojo dejavnost, ampak tudi na terenu.