Golob napovedal spremembo: Ne bomo več dajali javnih obljub

"Dogovorili smo se, da ne bomo več dajali nobenih javnih obljub, ampak bomo trdo delali in potem seznanjali javnost z rezultati. To je sprememba v naši komunikaciji," je po seji sveta stranke Gibanje Svoboda povedal predsednik stranke Robert Golob. Ob tem je poudaril, da njihova prioriteta še vedno ostaja zdravstvena reforma.

Svet stranke Gibanje Svoboda se je sestal na za javnost zaprti seji, kjer so obravnavali aktualno politično dogajanje in načrt dela stranke v prihodnjih mesecih. Po koncu seje sta pred kamere stopila predsednik stranke Robert Golob in predsednica sveta stranke Nataša Avšič Bogovič.

V uvodu se je Golob znova zahvalil stranki SDS, saj da jim je dala včeraj znova priložnost, da so ponovno spoznali, zakaj so v politiki in zakaj morajo v politiki vztrajati. "Po včerajšnji interpelaciji smo v Svobodi enotni kot še nikoli. Hvala, Janez," je dejal premier.

Golob: To je pomemben zasuk v načinu komuniciranja

"Dogovorili smo se, da ne bomo več dajali nobenih javnih obljub, ampak bomo trdo delali in potem seznanjali javnost z rezultati. To je sprememba v naši komunikaciji. Mogoče ste nam bili do zdaj hvaležni, da smo dajali obljube, zdaj pa nam bodo ljudje hvaležni za rezultate. To je pomemben zasuk v načinu komuniciranja," je po seji sveta povedal predsednik stranke.

V prihodnje se bodo tako posvečali izpolnjevanju zastavljenega programa, glavna prioriteta pa ostaja zdravstvo. Pri tem so po premierjevih besedah ključni trije zakoni, ki so bodisi že v parlamentarnem postopku bodisi v javni razpravi, in sicer zakon o digitalizaciji zdravstva, zakon o prenovi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zakon o zdravstvene varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim želi vladajoča koaliciji ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Premier je zatrdil tudi, da bodo vse sile uperili v to, da bodo omenjeni trije zakoni na področju zdravstva sprejeti.

Predsednica sveta stranke Avšič Bogovičeva je pojasnila, da so se na seji pogovarjali o delovanju stranke in programu do konca leta 2023. Kot je povedala, so bili vsi sklepi soglasno sprejeti.