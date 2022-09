Golob nad Luko Mesca: O njegovih idejah šele, ko si bomo to lahko privoščili

"Naslednji teden bomo naredili prvi korak, to je regulacija marž," je napovedal Golob glede cen kurilnega olja. "Ne želimo, da bi ljudje s kurilnega olja na silo preklapljali na električno energijo. Želimo, da je kurilno olje enakovreden energent električni energiji in zemeljskemu plinu, tudi cenovno," je podčrtal.

Za zdaj je videti, da bo prvi korak – regulacija marž – zadosten ukrep, saj se bo država hkrati odpovedala vsem prispevkom in taksam na kurilno olje za ogrevanje. "Potem pa bomo videli, če bo treba narediti še korak naprej," je dejal Golob. Če namreč prvi korak ne bo zadostoval za doseganje paritete z električno energijo in zemeljskim plinom, je vlada pripravljena regulirati tudi končne cene kurilnega olja, je poudaril.

"Tej ideji sem naklonjen, ni ji pa morda naklonjen čas"

Golob je odgovarjal tudi na vprašanje, ali bo božičnica oziroma 13. plača v mandatu njegove vlade postala obveza. "Tej ideji sem naklonjen, ni ji pa morda naklonjen čas," je dejal in opozoril na krizo in negotovost, s katerima se spopadajo podjetja. Ta čas za uvajanje novih obveznosti ni primeren, je menil. "Želim, da bodo razmere v slovenskem gospodarstvu čim prej take, da bodo to omogočile. Ali bo to do konca mandata? Bodimo optimisti, želel bi si, da bi to do konca našega mandata v resnici naredili, da," je dejal.

Spomnimo, ministrstvo za delo ministra Luke Mesca načrtuje spremembe delovne zakonodaje, med drugim obvezno božičnico, je na torkovem posvetu Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije povedal minister Luka Mesec. S predlogom je v gospodarstvu sprožil presenečenje in kritike. Med drugim mu ostro nasprotujejo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer poudarjajo, da se obrtniki in podjetniki "v teh časih borijo za obstoj podjetij in za ohranitev delovnih mest".

Golob: Imenovanje Debeljaka ni politična odločitev

Premier je med drugim zanikal navedbe, da je bilo imenovanje Žige Debeljaka za predsednika uprave SDH politično. "Debeljaka je imenoval nadzorni svet, v katerem ni niti enega predstavnika sedanje sestave parlamenta ali vlade, imenovali so ga nadzorniki, ki so bili imenovani v preteklih mandatih. Verjamem, da ga je nadzorni svet imenoval, ker verjame v njegove strokovne sposobnosti, enako v njegove strokovne sposobnosti verjamem tudi jaz," je dejal.

Kadrovska čistka se bo nadaljevala

Obenem bodo "na vseh položajih, kjer ni strokovnega kadra, politično nastavljen kader prejšnje vlade zamenjali". Konkretnih podjetij ni želel naštevati. Vsak strokoven kader pa je zaželen, je zatrdil.

Spregovoril je tudi o prihajajočih referendumih in zatrdil, da ga ni strah. "Prepričan sem, da bo referendumski dan v resnici praznik demokracije," je povedal. "Želimo in nagovarjali bomo ljudi, da se udeležijo referendumov in jasno izrazijo voljo," je dejal in dodal, da bo to na neki način sporočilo, kako naj gre vlada naprej.