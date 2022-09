Kaj je povedal Golob? Avtomobilisti čakajo na 180 milijonov spodbud.

V Sloveniji izdelujejo mnoge sestavne dele današnjih avtomobilov. To je element radarskega tempomata, ki ga izdeluje podjetje Iskra Mehanizmi (preimenovalo se bo v Intelligent Mechatronics) in ga najdemo v mercedesih, teslah in podobno. Foto: Gregor Pavšič Jedro avtomobilske industrije v Sloveniji sestavlja 11 dobaviteljev, ki trenutno letno realizirajo 3,5 milijarde evrov prometa. Do leta 2030 je v načrtu dvig prometa na 7,5 milijarde evrov.

Ta podjetja letno v razvoj vložijo pol milijarde evrov in ustvarijo 330 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo. Skupno danes zaposlujejo 14.300 ljudi, vsak med njimi pa nosi dodano vrednost 65 tisoč evrov.

Skupno je v dobaviteljsko industrijo vključenih okrog 400 slovenskih podjetij, od tega je 76 odstotkov majhnih in srednje velikih podjetij. Ta podjetja imajo 40 tisoč zaposlenih ter ustvarijo deset odstotkov BDP in več kot 20 odstotkov izvoza.

Šest ministrov si je ogledalo proizvodnjo podjetja Iskra Mehanizmi v neposredni bližini letališča na Brniku. Foto: Gregor Pavšič

Elektromobilnost prinaša nove priložnosti, a tudi izzive

Med enajstimi podjetji so Domel, Hidria, IM, Kolektor, LTH Castings, Mahle, SIJ Acroni, TAB, Talum, TPV Automotive in Unior. Njihovi predstavniki so se danes srečali s sedmimi ministri in predsednikom vlade Robertom Golobom. Tema pogovorov je bilo strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju mobilnosti in tako imenovana misija GREMO – zelena in digitalna transformacija slovenske avtomobilske industrije, kar bi vodilnim dobaviteljem omogočilo konkurenčnost na vse bolj zahtevnem mednarodnem avtomobilskem trgu.

Ta predvsem s hitrim razvojem elektromobilnosti prinaša številne nove izzive in tudi priložnost za manjša razvojna podjetja, kar na trgu predvsem pri razvoju povečuje konkurenčnost. Predstavniki avtomobilske industrije v Sloveniji so podobno temo sicer lani v prostorih družbe Hidria v Spodnji Idriji že predstavili tudi takratni Janševi vladi.

Pregled vodilnih enajstih avtomobilskih dobaviteljev v Sloveniji:

prodaja kapitalski odhodki št. zaposlenih Domel 224 mio. EUR 21 mio. EUR 1.400 Hidria 325 mio. EUR 26 mio. EUR 1.500 IM Intelligent Mechatronics 98 mio. EUR 4,5 mio. EUR 620 Kolektor (Mobility) 220 mio. EUR 25 mio. EUR 1.500 LTH Castings 360 mio. EUR 42 mio. EUR 3.200 Mahle 400 mio. EUR 16 mio. EUR 1.950 SIJ Acroni 740 mio. EUR 27 mio. EUR 1.320 TAB 360 mio. EUR 13 mio. EUR 1.500 Talum 353 mio. EUR 8,7 mio. EUR 1.498 TPV Automotive 166 mio. EUR 25 mio. EUR 1.000 Unior 201,5 mio. EUR 8,8 mio. EUR 1.597

Predstavniki enajstih vodilnih avtomobilskih dobaviteljev čakajo na strateško partnerstvo slovenske vlade. Foto: Gregor Pavšič

Bo vlada postala strateški partner avtomobilske industrije?

Tako kot v nekaterih bližnjih državah, kjer so avtomobilski proizvajalci postavili številne tovarne vozil - najbolj očitna primera sta Madžarska in Slovaška - so se začetne investicije v obliki davčnih olajšav državam hitro povrnejo.

To so danes na srečanju z vladnimi predstavniki izpostavili tudi predstavniki podjetij, ki pričakujejo v naslednjih šestih letih od vlade 30 milijonov evrov letnih spodbud oziroma partnerstva.

Trenutno enajst vodilnih avtomobilskih podjetij v vladni proračun prispeva 300 milijonov evrov letno, do leta 2030 pa bi lahko ob pričakovani rasti prometa avtomobilski prispevek v proračun dvignil na 500 milijonov evrov letno.

Avtomobilisti ne spijo: kljub povečani prodaji so se izpusti že znižali

V zadnjih 20 letih se je v Evropi število avtomobilov povečalo za 50 odstotkov. V tem času je proizvajalcem uspelo celotne izpuste CO2 kljub temu znižati za 35 odstotkov, izpuste NOx pa za 50 odstotkov. To kaže na velika dozdajšnja razvojna vlaganja avtomobilske industrije v problematiko segrevanja podnebja in nujnega zniževanja izpustov toplogrednih plinov.

Mobilnost pa danes še vedno povzroča približno petino vseh izpustov CO2 in zato Evropska unija predvsem s trenutno politiko izvaja znaten pritisk na proizvajalce, da te izpuste dodatno znižajo. Do leta 2035 je cilj doseči raven brezogljične mobilnosti.

Ključne bodo inovacije

Za take spremembe pa so pomembni predvsem inovacijski preboji, kar je danes priložnost za izkušene razvojne dobavitelje. Klasični motor na notranje izgorevanje ima dva tisoč gibljivih delov. Elektromotor jih ima le še dvajset, k njemu pa spadajo izzivi baterijskih sistemov, senzorike, gorivnih celic in uporabe lahkih materialov.