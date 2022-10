Golob na vrhu EU pričakuje odločen korak na področju energetike

"Kar zadeva Slovenijo, imamo primarni interes, da pri energiji naredimo odločen korak naprej. Verjamem, da bo danes takšen korak tudi storjen, dokončan pa čez 14 dni," je pred današnjim vrhom v Pragi povedal Golob. Čez dva tedna bo v Bruslju potekal še redni vrh EU, na katerem naj bi nadaljnje ukrepe za soočanje z energetsko draginjo tudi sprejeli.

Po premierjevih besedah je med članicami enotno mnenje, da je treba poseči na trg in vzpostaviti regulacijo cen. Šlo bo za neke vrste cenovno kapico, ki bo dinamična in sestavljena iz več elementov, je odgovoril na vprašanje o tem, kako blizu dogovoru o cenovni kapici za plin so države EU.

Če ne bo posega na trg, bo evropsko gospodarstvo zašlo v težave

Vsi se zavedajo, da se bo prihodnje leto celotno evropsko gospodarstvo znašlo v težavah, če ne bo prišlo do posega na trg, je povedal Golob.

Kot je dodal, se je namreč na četrtkovem zasedanju Evropske politične skupnosti, na katerem so poleg voditeljev članic EU sodelovali še voditelji 17 nečlanic, izkazalo, da države kandidatke za članstvo v Uniji že zdaj plačujejo visoko ceno tega, kar se dogaja v EU, saj so neto uvoznice.

"Naša dolžnost je, da s tem, ko reguliramo trg znotraj Evropske unije, poskrbimo tudi za to, da so njihovi uvozni stroški obvladljivi, ker se bodo sicer najprej sesula njihova gospodarstva, in to takoj v začetku prihodnjega leta. Če Evropska unija in posamezne članice še lahko financirajo te ukrepe neko obdobje, si kandidatke tega ne morejo privoščiti," je pojasnil.

Glede četrtkovega prvega zasedanja Evropske politične skupnosti, na katerem je več kot 40 evropskih voditeljev enotno obsodilo rusko agresijo na Ukrajino, je sicer povedal še, da so ostali enotni na vseh pomembnih točkah. "Še več, enotnost se je razširila iz EU na države, ki so bile prisotne," je povedal.

Golob je ob prihodu na današnje zasedanje spregovoril tudi o dogovarjanju glede nakupa zemeljskega plina iz Alžirije. Pričakuje, da bo do obiska slovenske delegacije v Alžiriji in tudi podpisa pogodbe prišlo v "sorazmerno kratkih rokih".

Slovenija in Alžirija naj bi po premierjevih besedah podpisali pogodbo o nakupu treh teravatnih ur oziroma okoli 300 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina na leto, kar je približno tretjina trenutne slovenske oskrbe. Pogodbo naj bi sklenili za obdobje vsaj treh let, je povedal.