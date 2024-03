Golob: Azilna domova bi imela začasni in prehodni značaj

DZ danes začenja redno marčno zasedanje. Prvi dan seje je namenjen poslanskim vprašanjem predsedniku vlade in ministrom. Premier Robert Golob odgovarja na vprašanja v zvezi z organiziranjem izpostav azilnega doma, ukrepi za omejitev draginje ter aktivnostmi na področju pregona korupcije, bančnega in gospodarskega kriminala.

Poslanec SDS Andrej Kosi je na predsednika vlade naslovil vprašanje v zvezi z varnostnimi posledicami vladnega sklepa o organiziranju izpostav azilnega doma.

"Vprašanje nezakonitih migracij je tema, ki pretresa celo Evropo zadnja leta. To vprašanje se je po epidemiji covida-19 posebej zaostrilo. Danes so po nacionalnosti najbolj številčni migranti iz Afganistana in Sirije. Voditelji se pogovarjamo, kako lahko omejimo dotok nezakonitih migracij. Ta protest danes je dokaz, da se žarišča še dodatno razplamtevajo. Naša dolžnost je, da se ta pretok dogaja s čim manj vplivov na lokalno prebivalstvo. Zato smo lani uvedli pregled meje. Istočasno je policija povečala svojo prisotnost v občini Brežice. Policija migrante prestreže takoj po prečkanju meje. Po sprejetju v azilnem centru se ne bodo več vozili," je dejal Golob.

Spregovoril je tudi o lokacijah za nova azilna domova na Obrežju in Središču ob Dravi. Obe lokaciji je predlagala policija, vlada jih je samo potrdila. Dajmo jih registrirati tam, kjer jih zajamemo. Iskali smo lokacijo, kjer ima država lastništvo. Ti dve lokaciji imata začasni in prehodni značaj. S kapacitetami v azilnih domovih se trenutno lahko shaja. Problem pa je v poletnih mesecih, ko je prehodov več. Takrat bi uporabili navedeni lokaciji," je še dejal Golob.

Kosijev strankarski kolega Žan Mahnič ga bo spraševal o aktivnostih na področju odkrivanja in pregona korupcije, bančnega in gospodarskega kriminala z mednarodnim elementom.

Jožef Horvat iz NSi je napovedal poslansko vprašanje v zvezi s problematiko neznanja slovenščine v osnovnih šolah, poslanec SD Jani Prednik pa vprašanje o nadaljnjih ukrepih vlade za omejitev draginje.

Državni zbor ima na dnevnem redu seje, ki bo trajala do četrtka in se nato po velikonočnih praznikih nadaljevala še v torek, 2. aprila, predvideno obravnavo več zakonskih predlogov in tudi predloga NSi za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu energetskega zakona.

Na mizi interpelacija Stojmenove Duh

Ta torek bodo med drugim odločali o imenovanju vrhovne državne tožilke in trenutne vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani Katarine Bergant za generalno državno tožilko. Četrtek pa je rezerviran za obravnavo interpelacije o delu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh.