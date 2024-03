Pirati prehiteli Levico

Dobra dva meseca pred evropskimi volitvami med strankami največjo podporo uživa SDS, podprlo bi jo 21,5 odstotka vprašanih v javnomnenjski raziskavi Mediane za POP TV. Levico z 2,8-odstotno podporo so na lestvici prehiteli zunajparlamentarni Pirati. Podpora vladi ostaja nizka, ustalila se je na 30,7 odstotka.

Na lestvici podpore strankam SDS v vodstvu od prejšnjega meseca beleži zelo rahel upad podpore, februarja je namreč uživala 21,8-odstotno podporo volivcev. Gibanje Svoboda zaseda drugo mesto s 14,3-odstotno (februarja 15,1 odstotka) podporo, tretje mesto pa SD, ki je s 5,6-odstotno (februarja triodstotno) podporo izplavala iz najhujše politične krize.

NSi se februarska 4,6-odstotna podpora marca ni spremenila, Pirati pa so s 3,1-odstotno (februarja 2,9 odstotka) podporo volivcev prehiteli Levico, ki jo trenutno podpira le še 2,8-odstotni (februarja 4,8 odstotka) delež volivcev.

Največji, kar 22,2-odstotni delež vprašanih (februarja 23,4 odstotka) je neopredeljenih. Skoraj 12 odstotkov (11,8 odstotka, februarja 9,9 odstotka) ne bi na volitvah izbralo nobene od obstoječih političnih opcij. 2,8 odstotka vprašanih pa na vprašanje o tem, koga bi volili, če bi bile naslednjo nedeljo volitve, ni želelo odgovoriti.

Podpora vladi ostaja nizka

Podpora vladi Roberta Goloba ostaja nizka, se je pa po mesecih padanja konec prejšnjega leta zdaj ustalila. Njeno delo podpira 30,7 odstotka vprašanih. Večina oz. 53,3 odstotka vprašanih dela vlade ne podpira, 16 odstotkov pa jih je neopredeljenih.

Podporo parlamentu je v raziskavi izreklo 18,5 odstotka vprašanih. 59,7 odstotka vprašanih dela parlamenta ne podpira, 21,9 odstotka pa se jih pri tem vprašanju ni opredelilo.

Na vrhu Pirc Musarjeva, Golob na 17. mestu

Med politiki najbolj priljubljena ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Sledita ji poslanec SDS Anže Logar in gospodarski minister Matjaž Han. Četrta je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, peti finančni minister Klemen Boštjančič, šesta pa nova pravosodna ministrica Andreja Katič. Predsednik SDS Janez Janša je zasedel 11. mesto, premier Robert Golob 17. mesto, zadnje mesto pa odhajajoča predsednica SD Tanja Fajon.

Javnomnenjsko raziskavo so med 19. in 21. marcem za POP TV opravili na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana na vzorcu 712 polnoletnih oseb.