Golob o azilnem domu, draginji in korupciji

DZ danes začenja redno marčno zasedanje. Prvi dan seje bo namenjen poslanskim vprašanjem predsedniku vlade in ministrom. Premier Robert Golob bo med drugim odgovarjal na vprašanja v zvezi z organiziranjem izpostav azilnega doma, ukrepi za omejitev draginje ter aktivnostmi na področju pregona korupcije, bančnega in gospodarskega kriminala.

Poslanec SDS Andrej Kosi bo na predsednika vlade naslovil vprašanje v zvezi z varnostnimi posledicami vladnega sklepa o organiziranju izpostav azilnega doma. Njegov strankarski kolega Žan Mahnič ga bo spraševal o aktivnostih na področju odkrivanja in pregona korupcije, bančnega in gospodarskega kriminala z mednarodnim elementom.

Jožef Horvat iz NSi je napovedal poslansko vprašanje v zvezi s problematiko neznanja slovenščine v osnovnih šolah, poslanec SD Jani Prednik pa vprašanje o nadaljnjih ukrepih vlade za omejitev draginje.

Državni zbor ima na dnevnem redu seje, ki bo trajala do četrtka in se nato po velikonočnih praznikih nadaljevala še v torek, 2. aprila, predvideno obravnavo več zakonskih predlogov in tudi predloga NSi za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu energetskega zakona.

Na mizi interpelacija Stojmenove Duh

Ta torek bodo med drugim odločali o imenovanju vrhovne državne tožilke in trenutne vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani Katarine Bergant za generalno državno tožilko. Četrtek pa je rezerviran za obravnavo interpelacije o delu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh.