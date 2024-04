"Lahko rečem, da imamo izjemnega kandidata in da sem ponosna, da ima Slovenija tako dobrega kandidata Glavaša za pozicijo predsedujočega. Vsak Slovenec, ki lahko seže tako visoko, nam je lahko samo v ponos in Slovenija ga seveda tu polno podpira. Glasovanje bo sredi maja, mislim, da ima dobre možnosti," je danes ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU v Luksemburgu povedala Fajonova.

Za naslednika avstrijskega generala Briegerja, ki se mu triletni mandat izteče maja 2025, se poleg slovenskega generalpodpolkovnika potegujeta še Irec Sean Clancy in Poljak Slawomir Wojciechowski. O novem predsedujočem bodo odločali člani odbora, torej načelniki generalštabov vojska držav članic.

Najvišji vojaški organ unije

Vojaški odbor Evropske unije je najvišji vojaški organ v Svetu EU, v katerem so zastopane članice. Januarja 2001 vzpostavljeni odbor vodi vse vojaške dejavnosti unije, zlasti načrtovanje in izvajanje vojaških misij in operacij v okviru skupne varnostne in obrambne politike ter razvoj vojaških zmogljivosti.

Poleg tega svetuje in daje priporočila glede vojaških zadev političnemu in varnostnemu odboru, ki je v Svetu EU pristojen za skupno zunanjo, varnostno in obrambno politiko. Svetovanje je povezano predvsem s kriznim upravljanjem.