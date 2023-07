Glavaš: Karakter SV se spreminja iz mirovne sile v odvračalno

Zaveda se, da modernizacija obrambnega sistema ni le posodobitev tehnike, saj da so v ozadju ljudje. "In če gre Slovensko vojsko razumeti kot enega ključnih obrambno-varnostnih stebrov države, potem morajo biti ti ljudje primerno plačani," je navedel.

Zaveda se, da modernizacija obrambnega sistema ni le posodobitev tehnike, saj da so v ozadju ljudje. "In če gre Slovensko vojsko razumeti kot enega ključnih obrambno-varnostnih stebrov države, potem morajo biti ti ljudje primerno plačani," je navedel. Foto: STA

Glavaš je kot prvi med vojaki med redkimi predstojniki državnih sistemov, ki je po menjavi politične oblasti obdržal funkcijo načelnika generalštaba SV. To pripisuje temu, da se ne opredeljuje niti za levega niti za desnega, ampak je najprej vojak. Takoj po nastopu obrambnega ministra Marjana Šarca se je z njim in njegovim kabinetom pogovoril. "In našli smo dobre skupne točke," je dejal.

Med njimi je omenil resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 kot "primer velikega napredka in razvojne usmerjenosti", zato upa, da bo tudi realizirana.

Sprememba karakterja vojske

Tudi z njeno pomočjo se bo spremenil karakter SV, ki se po Glavaševih besedah pretvarja iz vojske, ki sodeluje v mirovnih operacijah in je delovala predvsem na območju Balkana, v vojsko z odvračalno držo, ki bo izpolnjevala svoje naloge v zavezništvih zveze Nato, EU in tudi ZN.

Spomnil je, da so bila tradicionalna bojišča nekoč kopno, morje in zrak, tem se danes pridružujeta tudi domeni kibernetika in vesolje. Tako bodo "predvidoma septembra začeli s postopkom posodobitve obrambne strategije, ki je na ravni osnutka že spisana". Foto: STA/Katja Kodba

V preteklosti je vojska velik poudarek dajala združenemu bojevanju rodov, vendar si po Glavaševi oceni tega Slovenija kot majhna država ne more zares privoščiti. Kako zahtevno je to bojevanje, je po Glavaševih besedah moč videti tudi v aktualni rusko-ukrajinski vojni, "kjer so ruske bataljonske bojne skupine na začetku konflikta povsem ustavljene, zaradi slabe logistične podpore in posledičnega pomanjkanja streliva, hrane, goriva ter rezervnih delov pa so bile nekatere celo povsem uničene", je ponazoril.

Pri združevanju več vojaških zmogljivosti na različnih ravneh se zato Slovenija v določenih primerih naslanja na zavezništvo.

Zaveze Natu

Izgradnja srednje bataljonske bojne skupine in srednjega izvidniškega bataljona je zaveza Natu, je spomnil Glavaš. "Z njima bo imela SV priložnost, da usposobi poveljniški kader in svoje enote v skladu z minimalnimi zahtevami zveze, da bo lahko z zavezniškimi silami delovala interoperabilno. Standardizacija v Natu je zelo zahtevna," je poudaril in ob tem izpostavil pomen urjenja v mednarodnih operacijah in na mednarodnih vajah.

"Bistvo bataljonske skupine je, da bo njena osnova bataljon, kot ga SV pozna danes, vendar na novih sredstvih. To so osemkolesniki s 30 milimetrskim topom, kar je minimalna zahteva Nata. Ta bataljon se bo sestavljal glede na nalogo, ki mu bo zadana," je pojasnil Glavaš. Pri tem je naštel protioklepna, artilerijska, RKBO ali inženirska sredstva.

Ob tem je bil jasen, da v morebitnih vojaških konfliktih in operacijah "slovenske enote ne bodo delovale v prvih linijah, saj imajo za ta namen druge članice zavezništva namenske težke enote, ki bodo prisotne s tanki in ostalo težko mehanizacijo". "Vloga srednjega bataljona pa bo hitri vpad na neko območje, udar, izmik in podobne taktike," je navedel.

V Latviji se tako trenutno nahaja ognjeni vod, ki je lani uspešno opravil certifikacijsko vajo. Gre za artilerijce, ki z rodovskimi enotami iz Črne gore in Severne Makedonije tvorijo mešano skupino. Foto: Aleksander Kolednik

Skladno z odločitvijo o pretvorbi vojske iz mirovne v odvračalno silo pa se je vlada odločila zmanjšati število pripadnikov na misiji Kfor na Kosovu in na Slovaško napotiti četo lahke pehote, ki je tam prisotna z osem- in šestkolesniki. "Tudi ta četa se je izkazala kot kredibilen, strokoven in usposobljen kader, kar so prepoznali tudi mednarodni partnerji," je dejal. Zato pričakuje, da bo kmalu dosegla tudi certifikacijo.

Razen manjšega povečanja števila pripadnikov v Bosni in Hercegovini Glavaš ne pričakuje dodatnih napotitev na misije v tujini, kjer se sicer trenutno nahaja 250 vojakov, kar je približno pet odstotkov stalne sestave SV. Ob tem pa opozarja, da naslednje leto v veljavo vstopa nov koncept sil zveze Nato, t. i. New Force Model. "Kaj bo ta prinesel, še ni mogoče uradno napovedati, a bo SV najverjetneje morala prevetriti način, na katerega pristopa k odvračalni drži v sklopu zavezništva." Glavaš si želi, da bi takrat na Slovaško ali kam drugam poslali motorizirano četo z novimi osemkolesniki.

Četa za kibernetsko varnost

Spomnil je, da resolucija o dolgoročnem razvoju SV do leta 2026 načrtuje še vzpostavitev čete za kibernetsko delovanje. "Zavedati se moramo, da bo vojska, ko bo v prihodnosti uporabljala satelitske in druge sisteme, kibernetsko zelo izpostavljena, zato moramo imeti opremo in ljudi, ki bodo ohranjali varne komunikacijske zveze," je dejal.

Zagotavlja, da so že daleč na poti modernizacije, v ta namen pa bodo skupaj z nacionalnimi partnerji po vzoru letalske šole SV v Cerkljah ob Krki ustanovili kibernetsko šolo v okviru ministrstva za obrambo. "Vložki so veliki, sredstva bodo vrhunska," je napovedal Glavaš.

Zanimanje za vojsko med srednješolci

V letih 2018/19 so med srednješolci opravili anketo o tem, kaj bi jih pritegnilo v SV. "Odzvalo se jih je čez 8.000, in ti so jasno povedali, da pričakujejo osnovno plačo med 1.200 in 1.500 evri. Po starem plačnem sistemu je to 28. plačni razred," je odgovoril v kontekstu vprašanja, kaj pričakuje od reforme sistema plač v javnem sektorju.

Tudi vpis na častniško šolo se povečuje, v tem trenutku je interes izrazilo 49 kandidatov, od tega je šest kandidatov za pilota. Za primerjavo je navedel lansko številko, ko je bilo na častniško šolo vpisanih le 22 kandidatov.

"Ukrepi, ki smo jih pripravljali leto in pol, so se nekako prijeli," je še med drugim dejal načelnik generalštaba SV. Foto: STA/Katja Kodba