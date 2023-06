Slovenska vojska po 17 letih zapušča Libanon

Vlada je danes sprejela odločitev o zaključku sodelovanja pripadnikov Slovenske vojske v mirovni misiji Združenih narodov Unifil v Libanonu, so sporočili z ministrstva za obrambo. SV je v Libanonu prisotna zadnjih 17 let, po zadnjih dostopnih podatkih v tej sredozemski državi deluje en pripadnik SV.

Sodelovanje pripadnikov SV v Začasnih silah Združenih narodov v Libanonu (Unifil) se bo v skladu z odločitvijo vlade končalo z dnem 31. julij 2023. Ob tem je vlada naložila obrambnemu in zunanjemu ministrstvu, da izvedeta ustrezne postopke za realizacijo te odločitve.

Združeni narodi so Unifil ustanovili leta 1978, ko naj bi v okviru misije nadzorovali umik izraelskih oboroženih sil iz Libanona in premirje med državama. Vloga mirovnikov se je okrepila leta 2006 po kratkotrajni, a krvavi vojni med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah.

Slovenska vlada pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše je 7. septembra 2006 sklenila, da na operacijo Unifil napoti 12 pripadnikov SV in s tem prispeva k reševanju razmer v tej nemirni državi. Prvi pripadniki Slovenske vojske so se operacije udeležili decembra 2006, vloga Slovenije pa se postopoma zmanjšuje od leta 2019.

Misija ZN, ki trenutno šteje okoli deset tisoč vojakov iz 48 držav, je od leta 1978 utrpela 324 smrtnih žrtev, nazadnje je decembra lani v strelskem napadu na konvoj dveh oklepnih vozil na jugu države življenje izgubil irski vojak.

Slovenska vojska v 17 letih ni utrpela žrtev, je pa bila udeležena v več incidentov. Nazadnje je leta 2018 patruljo napadla večja oborožena skupina. V prvem napadu so patruljo obkolili in poškodovali vozilo, v drugem napadu pa so vozilo polili z bencinom in ga zažgali. Pripadniki SV so se nepoškodovani izmaknili in se vrnili v vojaško bazo.

Pred tem so padli v zasedo še februarja 2017, spomladi 2015 pa jim je neznana milica iz oklepnih avtomobilov vzela računalnik, na katerem naj bi bili ključni vojaški podatki.