Sodelujoči preverjajo veščine in znanja s področja gibanja, preživetja ter bojnega delovanja v sredogorju in visokogorju.

Sodelujoči preverjajo veščine in znanja s področja gibanja, preživetja ter bojnega delovanja v sredogorju in visokogorju. Foto: Slovenska vojska, Zvone Vrankar

Na Gorenjskem poteka skupno mednarodno vojaško usposabljanje Zvezda Triglava 2023. Usposabljanje iz vojaških gorniških veščin 132. gorski polk 1. brigade Slovenske vojske organizira že osmo leto. Vaja, ki jo bodo danes predstavili na Bohinjski Beli, šteje 760 udeležencev in bo potekala do začetka junija.

Na vaji pripadniki Slovenske vojske z vključeno pogodbeno rezervno sestavo sodelujejo s pripadniki obrambnih sil Združenih držav Amerike, Madžarske, Italije, Nemčije, Severne Makedonije, Albanije in Češke. S skupnim usposabljanjem si bodo pripadniki Slovenske vojske in tujih oboroženih sil izmenjali znanje in poenotili taktične postopke ter tako dvignili raven skupnega delovanja.

Kot so sporočili iz Slovenske vojske, je Zvezda Triglava demonstracija enotnosti in odvračalne drže zavezništva, izvedba skupnega usposabljanja v gorskem bojevanju z zavezniki, preverjanje povezljivosti na ravni čete in poveljstva polka ter razvoj doktrine gorskega bojevanja v sodelovanju z Natovim Centrom odličnosti za gorsko bojevanje.

Pred vojaki dva tedna intenzivnega vojaškega usposabljanja

Vaja se izvaja na območjih Bohinjske Bele, Zelenice, Stola in Javorniškega Rovta. Sodelujoči preverjajo veščine in znanja s področja gibanja, preživetja ter bojnega delovanja v sredogorju in visokogorju. V prvem tednu vaje je težišče na usposabljanju iz individualnih vojaško-gorniških veščin in bojnih postopkov. V drugem tednu pa bo usposabljanje namenjeno kolektivnim nalogam iz taktike delovanja manjših taktičnih enot v gorah.

Z mednarodno vojaško vajo Zvezda Triglava, ki je namenjena urjenju gorniških veščin in postopkov gorskega bojevanja, je tesno povezana tudi mednarodna vojaška vaja Immediate Reponse 23, ki je del vaje Defender Europe 23. To je letna vaja poveljstva oboroženih sil ZDA v Evropi, ki je namenjena preverjanju postopkov okrepitve oboroženih sil ZDA in zavezništva v Evropi. Sestavljena je iz treh delov, poleg Immediate Response še Swift Response in Saber Guardian.

Na vajah se preigrava scenarij, ki predvideva agresivno delovanje skupine držav proti zavezništvu in morebitno aktivacijo 5. člena ustanovne pogodbe zveze Nato, ki določa, da je napad na eno izmed članic napad na vse. Namen vaje je projekcija moči zavezništva za izvajanje operacij velikih razsežnosti, izvajanje zračne obrambe, povečevanje interopratibilnosti in združenega bojevanja ter integracija sil.