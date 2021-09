Generalmajor Škerbinc sprejet v mednarodno dvorano slavnih Univerze nacionalne obrambe ZDA

V dvorano slavnih so sprejeti študenti univerze, ki v svojih nacionalnih obrambno-varnostnih strukturah zasedajo najvišje voditeljske dolžnosti. Škerbinc je na Univerzi nacionalne obrambe ZDA magistriral leta 2010.

Škerbinc je ob sprejetju v dvorano slavnih izpostavil pomen usvojenega znanja med študijem na univerzi za širitev strateških percepcij, ki omogočajo pravočasne poveljniške odločitve ter razumevanje trenutnega in prihodnjega varnostnega okolja.

Izpostavil žrtvovanje vojakov

Poudaril je relevantnost obravnavanih vsebin in sklepov med študijem, zaradi katerih se je mogoče pravilno odločiti o prihodnjem oblikovanju strateških razmer v svetu. V sklepu je izpostavil žrtvovanje vojakov, podčastnikov in častnikov ter njihovih družin, ki so se 20 let trudili izboljšati razmere v Afganistanu, so sporočili iz SV.

Udeleženci mednarodne konference, ki poteka od ponedeljka in se končuje danes, obravnavajo sodobne vire ogrožanja varnosti, povezane z aktualnimi dejavniki, kot so Afganistan, Kitajska in kibernetska varnost.