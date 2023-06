Fraport: Predkoronsko raven bo Brnik dosegel do 2026

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je ob robu današnje novinarske konference Slovensko-nemške gospodarske zbornice v Ljubljani menila Staplova, letalski promet na Brniku dobro okreva, pri čemer je treba upoštevati tudi posebnosti ljubljanskega letališča. "Ljubljansko letališče namreč v primerjavi s številnimi drugimi letališči v regiji ne beleži opaznejšega notranjega prometa in zdomskega prometa, Slovenija pa tudi ni destinacija za množični turizem, kot so na primer grški otoki," je dejala.

Predkoronska raven do leta 2026

"Po naših ocenah je promet na ljubljanskem letališču na zelo dobri poti k popolnemu okrevanju, kar dokazujejo tudi rezultati prvih štirih mesecev letošnjega leta," je dejala. Do konca aprila so zabeležili skupno okoli 300 tisoč potnikov, kar je 50 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Nekatere povezave so že okrevale na predkoronske ravni. Za vse leto pričakujejo 1,2 milijona potnikov, kar je 23 odstotkov več kot lani. Pri celoletnem številu potnikov bodo predkoronsko raven predvidoma dosegli leta 2026.

Prepričana je tudi o konkurenčnosti cen storitev Fraporta Slovenija. "Ob tem intenzivno vlagamo v infrastrukturo in storitve, tako pa bo tudi v prihodnje," je zagotovila.

Stapel zanika očitke o premajhni zavzetosti

Očitki, da Fraport Slovenija pri privabljanju letalskih prevoznikov ne stori dovolj, se ji tako ne zdijo upravičeni. "Želim si, da bi se avtorji takšnih očitkov najprej obrnili na nas, da bi jim lahko pojasnili, kako številke kažejo nekaj povsem drugega," je poudarila.

Ob opozorilih o izjemno slabi letalski povezljivosti Slovenije se v javnosti vse glasneje omenja ideja o ustanovitvi novega nacionalnega letalskega prevoznika. Kot je poudarila Staplova, Fraport Slovenija v razprave o tej temi ni bil vključen, vendar pozdravlja vse morebitne nove letalske prevoznike. "To odločitev bo morala sprejeti država," je dodala.

Opozoril, da takšen prevoznik ne bi mogel poslovati z dobičkom, ni želela komentirati. "Vse je odvisno od poslovnega modela in povpraševanja," je dejala.