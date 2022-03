Kam bomo poleti leteli z Brnika?

Če se bodo v celoti uresničile napovedi in dogovori z letalskimi prevozniki, bi v vrhuncih letošnje poletne sezone z ljubljanskega letališča tedensko lahko poletelo do 140 letal.

Upravitelji ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z optimizmom zrejo v bližajoče se obdobje letošnjega poletnega letalskega voznega reda.

V upanju, da prebujajočega se potovalnega optimizma ob usihajoči epidemiji covid-19 ne bo oklestil vonj po smodniku iz Ukrajine, pričakujejo, da bo v novi letališki stavbi letos veliko bolj živahno kot lani. Ob pričakovani in močno zaželeni podvojitvi potnikov glede na lansko leto bi tako dosegli 52-odstotno število potnikov glede na zadnje predpandemijsko leto 2019, kar je – kljub stečaju domačega letalskega prevoznika, ki je ustvarjal prevladujoč del prometa na Letališču Jožeta Pučnika – manj kot dve odstotni točki pod napovedjo svetovnega okrevanja mednarodnega letalskega potniškega prometa združenja letališč ACI World.

Obeta se 16 letalskih prevoznikov

Nekateri dogovori, priznavajo, niso še dokončno sklenjeni, a ni dvoma, da bo v spomladanskem in zlasti poletnem času veliko več povezav tako z rednimi progami do pomembnih evropskih vozlišč za nadaljnje povezave po vsem svetu kot tudi do turističnih destinacij, katerih seznam bodo močno okrepile tudi čarterske povezave.

Skladno s trenutnimi napovedmi bodo na ljubljansko letališče v poletnem voznem redu pristajala letala 16 letalskih prevoznikov, ki bodo letela na 20 destinacij:



Air France dvakrat dnevno v Pariz, na letališče Charles de Gaulle,

Air Montenegro trikrat tedensko v Podgorico in štirikrat tedensko v Tivat (od junija),

Air Serbia osemkrat tedensko v Beograd in trikrat tedensko v Niš,

British Airways petkrat tedensko v London, na letališče Heathrow (od maja),

Brussels Airlines šestkrat tedensko v Bruselj,

easyJet šestkrat tedensko v London, na letališče Gatwick,

Finnair petkrat tedensko v Helsinke (od junija),

flydubai petkrat tedensko v Dubaj,

Israir Airlines dvakrat tedensko v Tel Aviv (od junija),

LOT Polish Airlines petkrat tedensko v Varšavo,

Lufthansa dvakrat dnevno v Frankfurt in (od maja) petkrat tedensko v München,

Swiss International Airlines dnevno v Zürich,

Transavia štirikrat tedensko v Amsterdam,

Transavia France dvakrat tedensko v Pariz, na letališče Orly (od aprila),

Turkish Airlines desetkrat tedensko v Istanbul,

Wizz Air dvakrat tedensko v Bruselj/Charleroi in trikrat tedensko v London, na letališče Luton.

Največ rednih letalskih potniških povezav bo ljubljansko letališče še naprej imelo s Frankfurtom. Foto: Srdjan Cvjetović

Seznam bi bil bogatejši še za dve ruski letalski družbi in dve destinaciji v Rusiji (Aeroflot v Moskvo in njihova hčerinska družba Rossiya Airlines v Sankt Petersburg) ter ukrajinsko letalsko družbo Windrose za Kijev, a je ruski vojaški napad na Ukrajino to premaknil v neznano oddaljeno prihodnost.

Čarterji lani prispevali eno petino potnikov, letos jih pričakujejo še več

Vrvežu na ljubljanskem letališču bodo nedvomno prispevali tudi potniki na čarterskih poletih, ki so lani prispevali eno petino vseh potnikov.

Dogovori so že sklenjeni ali pa so tik pred dogovorom, kot sporočajo iz družbe Fraport Slovenija, za čarterske polete v Turčijo (Antalya), Španijo (Barcelona, Vitoria), na številne grške otoke, v Jordanijo, na Madeiro, v Egipt (Hurgada in Šarm el Šejk), na Malto in Azore, v Albanijo, na Nizozemsko, v Italijo (Sicilija) ter na Islandijo in v Latvijo.