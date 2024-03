Fides napoveduje: Gremo na ustavno sodišče #video

Glavni stavkovni odbor zdravniškega sindikata Fides je sklenil, da na ustavno sodišče vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke, ki ga je pretekli teden sprejela vlada. Ocenjujejo namreč, da je odlok nezakonit in neustaven, saj posega v ustavno in zakonsko urejeno pravico do stavke.

V sindikatu pričakujejo, da bo ustavno sodišče zadevo obravnavalo prednostno in da bo do dokončne odločitve ustavilo izvajanje odloka. Poudarjajo, da odlok ne more predstavljati pravne podlage, na kateri bi lahko vlada določala obseg zdravniških storitev, ki sodijo v minimum delovnega procesa, "saj je ta zelo jasno in konkretno določen v zakonu", so zapisali v sporočilu za javnost.

Glavni stavkovni odbor se je tudi strinjal, da se bo v primeru kakršnegakoli ukrepanja zoper stavkajoče na podlagi omenjenega odloka "uporabilo vsa pravna sredstva za zaščito interesov stavkajočih". To po njihovih navedbah vključuje tožbe, prijave na pristojne inšpektorate in po potrebi tudi podajanje kazenskih ovadb.

Fides: Vlada je imela dve leti časa za stabilizacijo

Na vprašanje, kako bo delo stavkajočih potekalo do odločitve ustavnega sodišča, je predsednik Fidesa Damjan Polh na izjavi za javnost odgovoril, da "še ni dobil poročil s terena", Fides pa da članstvu doslej ni poslal navodil, kako naj ravnajo glede vladnega odloka. Tudi na seji glavnega stavkovnega odbora so razpravljali le o odloku "kot pravno-formalnem aktu", je pojasnil.

"V Fidesu poudarjamo, da so naše stavkovne aktivnosti izključno v interesu stabilnega javnega zdravstva in pacientov," so še zapisali. Vlada je imela po njihovih navedbah dve leti časa za stabilizacijo situacije v javnem zdravstvu. "Ker tega zavestno ni storila, zdaj aktivno krati pravice pacientov in zdravnikov, na kar ne moremo pristati," so dodali.

Polh pojasnil, da mora biti mediator predvsem nevtralen

Po Polhovih besedah je glavni stavkovni odbor Fidesa danes razpravljal tudi o možnosti mediacije z vladno stranjo. Mediaciji so naklonjeni, če bo to pripeljalo do rešitve, do prekinitve stavke. V Fidesu so sicer že prejšnji teden predlagali, da bi za mediatorja določili osebo, ki prihaja "iz države EU". Danes pa je Polh dodatno pojasnil, da to ni pogoj, mediator mora biti predvsem nevtralen, demokratičen in mora spoštovati pravni red.

Na vprašanje glede možnosti preoblikovanja stavkovnih zahtev pa je odgovoril, da za zdaj z vladne strani niso dobili nič oprijemljivega. Če bodo predlogi z vladne strani tehtni in če bodo zanje podana jamstva in zagotovila, da se bodo uresničili, za kar so do zdaj v sindikatu izgubili vse upanje, potem je možen kak korak naprej, je dejal.

"Niso finančne zahteve tiste, na katerih se lomijo kopja, ampak je cel sklop prepotrebnih ukrepov v zdravstvu, zato da nekako preprečimo zlom javnega zdravstvenega sistema, ki je slonel, saj veste, na plečih premnogih zdravnikov in premnogega nadurnega dela," je dodal predsednik zdravniškega sindikata.

Vlada je v četrtek sprejela odlok, s katerim določa zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke zdravniškega sindikata Fides. Med drugim gre za storitve za ranljive skupine. Med storitvami, ki jih bodo zdravniki morali izvajati, so tudi storitve, na katere so pacienti napoteni s stopnjo nujnosti zelo hitro, izdajo zdravniških potrdil in bolniških listov, napotitve pacientov na nadaljnje zdravljenje in zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih ter druge storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj.

Nadaljevanje pogajanj v torek

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je ob predstavitvi sprejetega odloka poudarila, da ga je pregledala služba vlade za zakonodajo in da je zakonska podlaga trdna. Dodala je, da je treba spoštovati sorazmernost vseh pravic, ki so zapisane v ustavi. "Ustavni sodniki bodo zagotovo prepoznali našo skrb za invalide in druge najranljivejše skupine," je dejala.

Pogajanja med Fidesom in vladno stranjo se bodo nadaljevala v torek ob 16. uri na ministrstvu za zdravje, pol ure pred tem pa naj bi se predsednik sindikata Fides Damjan Polh sestal s premierjem Robertom Golobom.