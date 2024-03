Premier Golob bo odgovarjal poslancem

S poslanskimi vprašanji premierju Robertu Golobu in njegovi ministrski ekipi bo DZ opoldne začel redno plenarno zasedanje. Vprašanja predsedniku vlade se bodo tokrat nanašala na ukrepanje vlade ob zdravniški stavki, potek sanacije po avgustovskih poplavah ter prioritete pri nadgradnji in prenovi infrastrukture.

V luči stavke Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki teče že osmi teden, pogajanjih brez bistvenega napredka in uveljavitvi umika soglasij zdravnikov za nadurno delo premierja Goloba pričakovano čakata dve poslanski vprašanji na to temo.

Predsednica odbora DZ za zdravstvo in poslanka Svobode Tamara Kozlovič bo predsednika svoje matične stranke vprašala, katere ukrepe vlada še lahko sprejme, da bodo pacientom zagotovljene potrebne storitve, in kaj bo vlada storila za končanje zdravniške stavke.

Slednje zanima tudi poslanko NSi Vido Čadonič Špelič, ki bo ob tem premierja Goloba vprašala še, kdaj bo vlada javnosti predstavila obrise zdravstvene reforme in novo časovnico za njeno izvedbo.

V NSi bodo zastavili vprašanje o poteku sanacije

V NSi pa bodo predsedniku vlade zastavili tudi vprašanje o poteku sanacije po lanski avgustovski ujmi. Poslanca Aleksandra Reberška tako med drugim zanima, kako poteka intervencijska sanacija vodotokov, cest in mostov ter kdaj se bo začela nadomestna gradnja poškodovanih in porušenih objektov.

Poslanec SDS Zvonko Černač pa bo premierju zastavil vprašanje o prioritetah pri nadgradnji in prenovi prometne in ostale infrastrukture ter o zagotavljanju sredstev zanjo.