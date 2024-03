Golob: Sistem civilne zaščite si zasluži ostati najboljši v Evropi

Predsednik vlade Robert Golob se je v nagovoru ob dnevu civilne zaščite v Kongresnem centru Brdo pripadnikom civilne zaščite zahvalil za njihovo požrtvovalno delo lani. Ob tem je napovedal dodatno usposabljanje in opremljanje njenih pripadnikov.

"Lani nas je narava, ne samo enkrat v avgustu, ampak sedemkrat enostavno opozorila, da prihodnost ne bo taka, kot smo bili vajeni. Ekstremni vremenski pogoji so vsakdanjost, s katero se moramo naučiti živeti," je Golob nagovoril zbrane.

"Sistem je tako dober dober, da si zasluži ostati najboljši"

Ravno ob naravnih nesrečah se po njegovih besedah ljudje začnejo počutiti majhne in dostikrat nemočne. Takrat vedo, da lahko računajo na strukturo civilne zaščite, ki se ne bo odzvala samo hitro, ampak tudi solidarno in človeško. To je struktura, ki jo Sloveniji v svetu zavidajo, je dejal predsednik vlade.

Naloga države je, da poskrbi, da so pripadniki civilne zaščite še naprej ustrezno usposobljeni in opremljeni. Golob se je zato zavezal, da bo država še naprej izboljševala ta sistem. "Ne, ker bi bil slab. Ravno obratno, zato ker je tako dober, da si zasluži ostati najboljši v Evropi, in če hočete, tudi najboljši v svetu," je napovedal.

Spomnil se je negotovih trenutkov

Prvih trenutkov po avgustovskih poplavah se je namreč spomnil kot negotovih, ko je bil optimističen le poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. "Vsi drugi smo malo čudno gledali, kako se bomo odzvali, dokler nismo šli naslednji dan na teren in se srečali z vami. Kako vam je uspelo ljudi prepričati, da se da stvari reševati," je povedal. "Želim, da bo vaše delovanje zgled vsem nam, zato da bomo Slovenijo naredili še boljšo," je predsednik vlade sklenil misli.

Ob priložnosti so pripadnikom civilne zaščite podelili priznanja, plakete in kipec civilne zaščite. Prireditve sta se udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in obrambni minister Marjan Šarec.