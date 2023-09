Ministrica je prepričana, da ZN potrebujejo reforme, ki bodo odražale današnjo realnost. "To ne bo lahka naloga, a na Sloveniji je, da razmišljamo pogumno in ambiciozno, seveda skupaj z drugimi v svetu. Pakt za prihodnost, ki ga bomo predvidoma sprejeli na Vrhu za prihodnost, mora biti ambiciozen in usmerjen v ukrepanje, hkrati pa mora temeljiti na Ustanovni listini ZN, spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega prava ter spolni enakopravnosti," je na srečanju povedala Fajonova.

Pripravljalno ministrsko srečanje, ki sta ga odprla predsednik Generalne skupščine ZN Dennis Francis in generalni sekretar ZN Antonio Guterres, je predstavljalo priložnost za ministre, da podajo svojo vizijo in prioritete za Vrh o prihodnosti, ki bo pomenil pomemben mejnik pri uresničevanju naše skupne agende in bo potekal ravno v septembru 2024, ko bo Slovenija predsedovala Varnostnemu svetu ZN, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Ministrica se bo udeležila sprejema za slovensko skupnost v ZDA in predavala na univerzi Harvard

Ministrico danes v New Yorku čaka še vrsta dvostranskih srečanj, med drugim tudi srečanje z zunanjimi ministri držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki ga gosti Slovenija.

Zvečer se bo ministrica udeležila sprejema za slovensko skupnost v ZDA, v petek pa bo nadaljevala pot v Boston, kjer bo predavala na univerzi Harvard.

Srečanje držav naslednic nekdanje Jugoslavije



Ministrica Tanja Fajon je ob robu 78. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) v New Yorku na delovnem srečanju gostila prvo srečanje držav naslednic nekdanje Jugoslavije na ministrski ravni. Slovenija je dala pobudo za srečanje v luči 20. obletnice uveljavitve Sporazuma o vprašanjih nasledstva in s ciljem spodbuditi pogovore o razrešitvi odprtih nasledstvenih vprašanj.



Ministri za zunanje zadeve Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Severne Makedonije so v skupni izjavi poudarili, da je bilo današnje srečanje namenjeno razpravi o tem, kako pospešiti izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Dogovorili so se, da bodo tesno sodelovali pri reševanju odprtih vprašanj in se v ta namen redno sestajali. Prav tako so izrazili obžalovanje, da se Srbija ni udeležila srečanja, so sporočili iz ministrstva za zunanje zadeve.

🇸🇮🇺🇸 Ob robu zasedanja Generalne skupščine OZN sem se udeležila sprejema ameriškega predsednika @POTUS in soproge @FLOTUS. Odnosi med državama so trdni in močni, prizadevala si bom, da jih bomo dodatno krepili. #UNGA @SLOinUSA @USEmbassySLO pic.twitter.com/H3XnsqxFHI — Nataša Pirc Musar (@nmusar) September 21, 2023

V New Yorku svoj program nadaljuje tudi predsednica Nataša Pirc Musar, ki ima na sporedu bilateralna srečanja s predsedniki Sierre Leone Juliusom Maadaom Biom, Južnega Sudana Salvom Kiirom Mayarditom, Mongolije Uhnagijnom Hurelsuhom in Južne Koreje Yoonom Sukom-yeolom.

Sprejel jo bo tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, zvečer pa se bo udeležila sprejema za slovensko skupnost v cerkvi sv. Cirila, ki ga organizira veleposlaništvo v ZDA.