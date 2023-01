Na Rogli huda poškodba mladoletnika, na Kopah moški trčil v uto

Policisti Policijske uprave (PU) Celje so v ponedeljek obravnavali dve nesreči na smučiščih. Na Rogli se je huje poškodoval mladoletnik, na Kopah pa izredno hudo 47-letni smučar, so sporočili.

Mladoletni smučar na Rogli je padel na progi in se huje poškodoval.

Na Kopah pa se je izredno hudo poškodoval 47-letni smučar, ki je za zdaj še iz neznanih razlogov zapeljal s smučišča, padel in trčil v uto. Hudo poškodovanega smučarja so s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer ostaja na zdravljenju, je medijem sporočila Milena Trbulin s PU Celje.

Letos v manj kot mesecu dni že 11 hudih poškodb

"Naj bo smučanje varno in veselo!" so pred zimskimi počitnicami opozorili pri policiji, saj so od 1. do 27. januarja letos na slovenskih smučiščih obravnavali že 11 nesreč s hudimi poškodbami, v petih primerih pri otrocih oziroma mladoletnikih.

Vsak smučar mora dobro poznati ukrepe za varno smučanje in deset osnovnih pravil obnašanja na smučišču (FIS-pravila), pa tudi znake, s katerimi so opremljena smučišča, še svetuje policija. Med nasveti smučarjem in drugim osebam na smučišču poudarjajo zlasti naslednje:

Prilagodite hitrost in način smučanja svojim izkušnjam, telesni pripravljenosti, snežni podlagi, lastnostim in zasedenosti smučišča ter vremenskim razmeram.

Še posebej pozorni bodite na otroke in smučarje ali deskarje novince, smučajte pa le na označenih in urejenih smučarskih progah. Kdor ne smuča, naj za hojo uporablja le rob smučišča.

Zaščitna smučarska čelada je obvezna za otroke do vključno 14. leta, njena uporaba pa je priporočljiva tudi za odrasle.

Smučanje pod vplivom alkohola ali mamil je skrajno neodgovorno in nevarno za lastno življenje in življenje drugih na smučišču.