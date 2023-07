Dva tisoč interventnih dogodkov, na terenu preko 450 gasilcev. Plohe tudi danes. #foto

Danes popoldan so še možne plohe in nevihte.

Danes popoldan so še možne plohe in nevihte. Foto: Mitja Velikonja

Sinoči so nevihte z nalivi ponovno zajele večji del države, močna nevihta je nastala južno od Zagorja ob Savi, spremljali so jo nalivi in toča. Močnejša nevihta je nastala tudi vzhodno od Kočevja. Obe nevihti sta se pomikali proti vzhodu, so poročali na agenciji za okolje (Arso). Danes dopoldan bodo padavine postopoma ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo. A popoldne bodo spet nastajale plohe in nevihte, napovedujejo vremenoslovci. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Neurja z močnim vetrom, točo, udari strel in poplavami so zajela Slovenijo v ponedeljkovih večernih urah in se nadaljevala tudi ves dan v torek.

Zaradi vetroloma na upravi za zaščito in reševanje beležijo večje število podrtih dreves, ki ogrožajo prometno infrastrukturo in objekte, ponekod je motena oskrba z električno energijo, poplave meteorne vode in vdori podtalnice zalivajo objekte in ceste, pojavljajo se zemeljski plazovi.

Zaradi intenzivnih in dolgotrajnih neviht z nalivi so naraščali in se razlivali posamezni hudourniški vodotoki v večjem delu države. Več udarov strel je povzročilo požare.

Po do sedaj zbranih podatkih so zabeležili 1.979 dogodkov v regijskih centrih Brežice (19), Celje (512), Kranj (167), Ljubljana (235), Maribor (381), Murska Sobota (284), Nova Gorica (176), Novo mesto (5) Postojna (48), Ptuj (56), Trbovlje (22) in Slovenj Gradec (74).

Posredovali pa so gasilci iz 451 gasilskih enot. Pomoč pri odstranjevanju posledic neurja so nudile tudi komunalne službe in 102 pripadnika Slovenske vojske.

Ljubljana, torek, 25. 7. 2023, ob 20.40. Foto: Sandra Milič/Neurje.si

V četrtek bo precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli 5, ob morju 14, najvišje dnevne pa od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

V petek bo sončno in še nekoliko topleje. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe ali nevihte.