Dva drzna ropa sredi Ljubljane, oba naj bi izvedli isti osumljenci

Okoli 3.30 so trije osumljenci na Čopovi ulici v Ljubljani okradli oškodovanca in mu vzeli nekaj sto evrov gotovine, so sporočili ljubljanski policisti. Sumijo, da gre za iste osumljence, ki so malo pred tem ropali na Slovenski cesti.

Ljubljanske policiste so zgodaj zjutraj obvestili, da so trije še neznani osumljenci pristopili do oškodovanca na Čopovi ulici v Ljubljani. Eden izmed osumljencev ga je odrinil, tako da je padel na tla, medtem pa so mu iz žepa hlač ukradli denarnico z nekaj sto evri gotovine in peš pobegnili s kraja. Oškodovanec pri tem ni bil poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Med zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da so po vsej verjetnosti isti osumljenci nekaj časa pred tem v bližini na Slovenski cesti s pogovorom zamotili oškodovanko in njena prijatelja ter ji med tem odtujili torbico z vsebino.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodkov.