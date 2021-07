Države, ki so Sloveniji prve na svetu priskočile na pomoč

Avstrijski zunanji minister in vplivni član Avstrijske ljudske stranke Alois Mock (levo) je med evropskimi zunanjimi ministri najbolj goreče zagovarjal čim prejšnje mednarodno priznanje Slovenije in Hrvaške. Avstrija ni bila med prvimi državami, ki so priznale Slovenijo, saj je bila ljudska stranka manjšinski partner v vladi, ki so jo vodili socialdemokrati.

Avstrijski zunanji minister in vplivni član Avstrijske ljudske stranke Alois Mock (levo) je med evropskimi zunanjimi ministri najbolj goreče zagovarjal čim prejšnje mednarodno priznanje Slovenije in Hrvaške. Avstrija ni bila med prvimi državami, ki so priznale Slovenijo, saj je bila ljudska stranka manjšinski partner v vladi, ki so jo vodili socialdemokrati. Foto: Tone Stojko, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Prva država, ki nas je priznala, je bila sosednja Hrvaška. Slovenija in Hrvaška sta se namreč 25. junija 1991, ko sta razglasili samostojnost, medsebojno priznali, pri čemer se je Slovenija na ta dan tudi dejansko osamosvojila (prevzela nadzor nad carino, mejo in letališkimi stolpi na svojem ozemlju), medtem ko je bila hrvaška osamosvojitev sprva nekakšna operetna osamosvojitev oziroma osamosvojitev zgolj na papirju.

Hrvaška nas prizna, a nas Nato pusti na cedilu

Za nameček je Tuđmanova Hrvaška med vojno za Slovenijo križem rok opazovala, kako so enote Jugoslovanske ljudske armade (JLA) z njenega ozemlja vdirale na slovensko ozemlje.

Priznanje iz Litve

Drugo priznanje je Slovenija doživela 30. julija 1991 – priznala nas je baltska država Litva. Za razliko od Hrvaške, ki v času priznanja Slovenije tudi sama ni bila mednarodno priznana, je bila Litva v času priznanja Slovenije že delno mednarodna priznana.

Litva nas je priznala 30. julija 1991. Foto: Guliverimage

Februarja 1991 sta namreč Litvo priznali dve zahodni mednarodno priznani državi – Islandija in Danska. Prej je Litvo priznala samo (nekdanja) sovjetska republika Moldavija. Slovenija je Litvo priznala maja 1991.

Gruzija je tretja po vrsti

Štirinajstega avgusta 1991 je Slovenija prejela tretje priznanje po vrsti. Priznala nas je zakavkaška država Gruzija, ki je bila prej del Sovjetske zveze. Gruzija je neodvisnost razglasila 26. maja 1991.

Latvija – prvo priznanje od mednarodno priznane države

Devetindvajsetega avgusta je sledilo priznanje Latvije. Ta država je bila v času, ko je priznala Slovenijo, sama že skoraj popolnoma mednarodno priznana. Avgusta 1991 so namreč priznanja vseh treh baltskih držav (Litve, Latvije in Estonije) kar deževala z vseh koncev sveta.

Latvija nas je priznala 29. avgusta 1991. Foto: Guliverimage

Tako lahko rečemo, da je bila Latvija prva država, ki je v času, ko je priznala Slovenijo, bila mednarodno priznana država. Petindvajsetega septembra 1991 je Slovenijo priznala še zadnja od baltskih držav – Estonija.

Ukrajina

Baltskemu trojčku je s priznanjem Slovenije 12. decembra 1991 sledila Ukrajina. Če odštejemo Hrvaško, so vse države, ki so nas dotlej priznale, bile nekdanje sovjetske republike oziroma so bile prej del Sovjetske zveze. Priznanja Slovenije so bile tako po svoje dejanja medsebojne solidarnosti narodov, ki so po zlomu komunizma razglasili svojo samostojnost.

Prizna nas prva zahodna država – Islandija

Decembra 1991 je Sloveniji uspel veliki preboj. Devetnajstega decembra so Slovenijo priznale kar tri zahodne države, prve države, ki prej niso bile del Jugoslavije ali Sovjetske zveze. Te tri države so bile Nemčija, Švedska in Islandija.

Islandija nas je priznala 19. decembra 1991. Foto: Guliverimage

Nemčija in Švedska z odlogom

Nemčija in Švedska sta nas priznali z odlogom – priznanje je začelo veljati 15. januarja 1992 –, islandsko priznanje pa je veljalo takoj. Islandija je tako prva zahodna in prva dolgoletno mednarodno priznana država, ki nas je priznala.

Nemški kancler Helmut Kohl (desno) in njegov zunanji minister Hans-Dietrich Genscher sta bila zaveznika Slovenije. Nemčija je bila znotraj Evropske skupnosti glavna zagovornica mednarodnega priznanja Slovenije. Foto: Guliverimage

Nemško priznanje Slovenije je pomenilo pritisk tudi na druge članice takratne Evropske skupnosti (to je zdajšnja Evropska unija), naj priznajo Slovenijo (in Hrvaško). Takrat je imela Evropska skupnost dvanajst članic.

Vatikan in San Marino

Trinajstega januarja 1992, ko je bilo že skoraj popolnoma jasno, da bodo Slovenijo 15. januarja priznale članice Evropske skupnosti, je našo državo priznal tudi Vatikan oziroma Sveti sedež. Naslednji dan, 14. januarja 1992, nas je priznala državica San Marino.

Dan, ko nas prizna dvanajst držav

Petnajsti januar 1992 je bil velik mednarodni dan za Slovenijo, saj so priznanja kar deževala, in sicer ne samo od članic Evropske skupnosti. Ta dan so nas priznale Evropska skupnost, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Danska, Francija, Kanada (prva neevropska država, ki nas je priznala), Madžarska, Malta, Norveška, Poljska, Švica in Velika Britanija.

Dimitrij Rupel je bil urednik znamenite 57. številke Nove revije iz februarja 1987, ki je objavila prispevke za slovenski nacionalni program. Leta 1989 je bil soustanovitelj in prvi predsednik Slovenske demokratične zveze (SDZ). Bil je slovenski zunanji minister v času slovenskega osamosvajanja in prvi zunanji minister neodvisne Slovenije (1990-1993). Zunanji minister je bil še nekaj mesecev v prvi polovici leta 2000, pa spet od novembra 2000 do julija 2004 in od decembra 2004 do novembra 2008. Foto: Tone Stojko

Italija, Rusija, Japonska in BiH

Italija nas je kot zadnja od sosed priznala 17. januarja 1992. Štirinajstega februarja 1992 nas je priznala Rusija, 17. marca 1992 Japonska (prva azijska država, ki nas je priznala) in 19. marca 1992 Bosna in Hercegovina.

Ameriško priznanje kot pika na i

ZDA, ki so sprva odločno nasprotovale slovenski samostojnosti, so nas priznale 7. aprila 1992 skupaj s Hrvaško in BiH. Za dan priznanja so Američani namenoma izbrali rojstni dan takratnega slovenskega zunanjega ministra Dimitrija Rupla.

Združeni narodi in Svet Evrope

V Združene narode je bila Slovenija kot 176. članica sprejeta 22. maja 1992, 14. maja 1993 pa je bila kot 27. članica sprejeta v Svet Evrope.