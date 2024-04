Prejšnji teden so se pogajanja med SDH in T2 o vračilu dolga končala neuspešno. Pri tem so že ves čas spora sporni višina terjatve, zavarovanja, koliko bi bilo treba plačati in ali ni morda primer že zastaral, pišejo v Financah.

T2, ki ima po podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) znaten delež na telekomunikacijskem trgu, je napovedal ugovor zoper odločitev SDH, v katerem bo s pravnimi argumenti dokazoval, da ni insolventen ali da terjatev SDH ne obstaja. Predlog stečaja namreč ocenjujejo kot nerazumno in "škodljivo za državo", a bo o tem odločalo sodišče.

Telekomunikacijski operater T2



ima približno sedemodstotni tržni delež pri mobilni telefoniji, 21,9-odstotnega pri fiksnem širokopasovnem dostopu do interneta in 32,7-odstotnega pri IP-televiziji, kažejo podatki Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos).

Kako lahko predlog stečaja vpliva na naročniška razmerja?

T-2 je doslej vedno prepričal sodišče, da stečaja ni bilo ali pa je bil ta ustavljen, so zapisali v Financah.

Ne glede na to in glede na dejstvo, da gre šele za predlog stečaja, za katerega ni nujno, da bo upoštevan, pa Akos pravi, da naročniške pogodbe ne morejo biti odpovedane in tudi v prejšnjih poskusih stečajev T-2 niso bile.

To pomeni, da morajo naročniki še naprej pravočasno plačevati položnice, hkrati pa je malo verjetno, da v primeru stečaja operater ne bi več posloval, saj bi s prekinitvijo delovanja za upnike nastala še večja škoda.

Doslej so sodišča v stečajnih postopkih T-2 vedno dovolila nadaljevanje poslovanja, naročniki pa posledic niso občutili.

Spomnimo, družba T-2 se je že leta 2014 znašla v stečaju, a ji je sodišče kljub temu dovolilo opravljanje dejavnosti. Kasneje je sicer ustavno sodišče ugodilo predlogu družbe Garnol, večinske lastnice T-2, in ponovno razveljavilo sklep višjega sodišča o začetku stečaja.

Znaten upad dobička

Po zadnjem objavljenem letnem poročilu je družba v 2022 ustvarila 109,5 milijona evrov prihodkov, kar je bilo skoraj devet odstotkov več kot leto pred tem. Čisti dobiček je dosegel 27.000 evrov, potem ko je bil leto pred tem pri 12,2 milijona evrov. Dobiček pred davki je medtem nazadoval s 7,6 milijona evrov v 2021 na 1,2 milijona evrov v 2022. Ob koncu 2022 je imelo podjetje skoraj 450 zaposlenih.