Kako T2 diskriminira svoje naročnike

V januarski kolumni sem pisal o enostranskem izklopu programov Planeta TV, ki si jo je kot del pogajalske taktike privoščil operater T2. Pojasnil sem, zakaj takšno ravnanje operaterja ni bilo zakonito, in napisal, kako se bom pritožil na njihov račun. Kolumna je bila izjemno brana, nekaj ljudi se mi je oglasilo in napovedalo, da bodo ravnali enako.

Izkazalo se je, da T2 enake ugovore naročnikov, vložene zaradi enakih razlogov in z enako utemeljenim zahtevkom za znižanje računa, obravnava različno. Nekaterim ugodi, drugim ne.

V odgovoru na mojo reklamacijo so sicer zapisali, da nisem pravilno izračunal upravičenega znižanja računa. Po njihovem mnenju bi bil upravičen samo do dobropisa v višini 0,30 evra. Ne glede na to so v imenu dobrih poslovnih odnosov moj zahtevek priznali in mi poleg znižanja računa pripisali še tisoč točk v njihovem T2 klubu.

Bil sem prijetno presenečen in sem jih nameraval tudi javno pohvaliti. Bi se spodobilo glede na to, da sem jih prej v kolumni kritiziral.

Potem pa še eno presenečenje, a žal neprijetno in vsaj meni povsem nedojemljivo. Oseba, ki je iz enakega razloga vložila povsem enako utemeljen ugovor in zahtevek za znižanje računa, me je obvestila, da so njeno reklamacijo zavrnili in ji priznali zgolj dobropis v višini enega evra. Tretjemu na reklamacijo sploh niso odgovorili.

Ta oseba bo zdaj seveda vložila zahtevo za razrešitev spora na AKOS. Če bo T2 vztrajal pri zavračanju reklamacije, bo morala agencija odločiti, ali so spremembo splošnih pogojev, ki je bila podlaga za izklop programov Planet T2, sploh izvedli zakonito in ali smejo v enaki zadevi svoje naročnike obravnavati različno.

Moja kolumna je v klipingu gotovo prišla na mizo vodstva podjetja. Lahko bi bili pametni in bi na računih za januar vsem priznali minimalni popust kot opravičilo za svoje ravnanje. Verjamem, da bi večina naročnikov to sprejela kot lepo gesto in da se skoraj nihče ne bi pritoževal. Škoda, da so zapravili čudovito priložnost, da bi se izkazali kot morda res najprijaznejši operater.

Janez Šušteršič