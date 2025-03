V obdobju predsednika vlade dr. Janeza Drnovška so ladje Splošne plovbe dokaj varno plule. Takratni predsednik uprave podjetja je bil gospod Aldo Krejačič, ki je po neki razlagi v obdobju razpada Jugoslavije poskrbel, da ladje podjetja v slovenski lasti niso bile predmet razdelitve skupne dediščine. Prepisane so bile v registre v davčnih oazah. Podjetje je uspešno premagovalo nihajoča krizna obdobja v pomorstvu predvsem zaradi znanja, ki ga je premogla skupina zaposlenih v upravi in na ladjah.