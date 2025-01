Pisma bralcev: Koga obdavčuje levica?

V tem primeru bi bil zagotovo kršen 33. člen Ustave Republike Slovenije, ki opredeljuje pravico do lastnine. Na to so že izrecno opozarjali iz Združenja slovenskih lastnikov nepremičnin in analitiki na družbenih portalih.

Postavlja se vprašanje, ali so premier Robert Golob, finančni minister Klemen Boštjančič in ostali sokreatorji nepremičninskega davka razmišljali tudi o investicijskih vzdrževanjih najemnih stanovanj, o stroških rednih in izrednih vzdrževanj zaradi malomarne rabe ipd. in kako so to vkalkulirali v ta famozni davek na nepremičnine?

Uvedba spornega in krivičnega nepremičninskega davka bi lahko pomenila tudi kršitev 14. člena ustave, ki zagotavlja enakost pred zakonom vsakomur. Če že obdavčujemo, potem obdavčimo vse, enakomerno, pošteno, znosno.

Lastnina oziroma premoženje niso samo sekundarna, terciarna in ostala stanovanja v lastnini. Lastnina so tudi drage jahte, dragi športni avtomobili, kmetijska mehanizacija, industrijska oprema, komunikacijska oprema, enormno draga primarna stanovanja v prestižnih soseskah, kapitalske naložbe, naložbe v vrednostne papirje ipd.

Premoženje so tudi sončne elektrarne. In to izjemno premoženje.

Predsednik vlade Robert Golob je stoodstotni lastnik podjetja Star Solar. To podjetje živi od izdatnih nakazil državnega Borzena, ki od Golobovega Star Solar odkupuje elektriko. Ker vlada imenuje nadzorni svet Borzena, obstajajo tu korupcijska tveganja, kar je ugotovila tudi KPK. Podjetje Star Solar naj bi poslovalo s skoraj 100 tisoč evri letnega dobička.

Kot da vse skupaj ne bi bilo dovolj, so poslanci vladnih strank po poročanju medijev novembra 2024 na hitro na izredni seji parlamenta uzakonili paket šestih zakonov, med katerimi je tudi sprememba zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki prinaša dodatne ugodnosti za podjetje Star Solar Roberta Goloba.

Ali je sploh treba postavljati vprašanje, ali je Golob kršil moralno-etična načela in tudi zakonodajo, ker je bil ves čas lastnik podjetja Star Solar, ki veliko večino svojih prihodkov iz trgovanja in proizvodnje z električno energijo ustvari z državnimi podjetji?

Ali želi levica s takim brutalnim nepremičninskim davkom obdavčiti samo druge, ne pa svojih in ne tudi svojega voditelja Roberta Goloba?

Glede ustavne spornosti predlaganega nepremičninskega davka se je oglasila tudi Skupnost slovenskih občin, ki bi verjetno zahtevala ustavno presojo, komu pripadajo zbrana sredstva od napovedanega davka in v kolikšnem obsegu, kar bi lahko pomenilo nadaljnjo razpršitev in neučinkovitost zbranih finančnih sredstev.

Leta 2014 je namreč ustavno sodišče razveljavilo sporni zakon o nepremičninah z utemeljitvijo, da bi večina nepremičninskega davka morala pripadati občinam, v katerih se nepremičnina nahaja.

Analitiki resno opozarjajo Goloba, da bi uvedba spornega davka lahko nasprotno od pričakovanj vlade dejansko povzročila krčenje ponudbe na nepremičninskem trgu, upad investicijskih vlaganj, posledično krčenje gradbenega sektorja in dvig najemnin najemnih stanovanj, kar lahko še dodatno poveča socialno stisko povpraševalcev na stanovanjskem trgu.

Pa vendar, ob vsem tem in stiski tistih, ki smo si pošteno prigarali nepremičnine z odrekanjem, skromnostjo, z vero v varno naložbo, bi Golobovo podjetje Star Solar trdno obstalo in ga finančno neizmerno grelo kot premoženje, ki ga nepremičninski davek levice najverjetneje ne bo ujel.

Vladimir Križan, Metlika