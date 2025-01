Več kot 500 predlogov in komentarjev na zakon o davku na stanovanjske nepremičnine

Potem ko je vlada 23. decembra lani potrdila predlog izhodišč za obdavčitev premoženja in ukrepe za razbremenitev dela, jih je dala v javno razpravo, ki se je končala 25. januarja 2025. Z ministrstva za finance, kjer so zbirali odzive na predlog izhodišč, so sporočili, da je prispelo 521 pripomb, predlogov in komentarjev. Kot so zatrdili, jih bodo temeljito proučili ter izsledke upoštevali pri nadaljnjem delu in usklajevanju rešitev z različnimi deležniki.

Kot so poudarili v sporočilu za javnost, je ključen cilj predstavljenih predlogov podpora stanovanjski politiki in v sklopu tega prispevati k učinkovitejšemu delovanju najemnega trga.

Dodali so, da pri izhodiščih za novi davek ne gre za nepremičninski davek, ki bi nadomestil nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, s katerim lokalne skupnosti skrbijo za kakovostno življenjsko okolje občanov. V izhodiščih je torej predstavljena oblika premoženjskega davka, ki po svoji funkciji podpira druge družbene politike – v tem primeru stanovanjsko politiko in razbremenitev dela, so zapisali.

V okviru javne razprave je na ministrstvo za finance prispelo 521 pripomb, predlogov in komentarjev, spremljali pa so tudi pripombe in komentarje, ki so se v času javne razprave izpostavljali v javnosti.

Bistvene pripombe

Fizične osebe so najpogosteje opozarjale na to, da v nepremičninah bivajo lastnikovi starši ali otroci, da bi rešitev lahko povišala najemnine, da ima morda lastnik samo eno nepremičnino, v kateri pa ne živi, ker denimo dela v tujini ali v drugem kraju, pa tudi da je predlagana stopnja neustrezna.

Iz splošne razprave v medijih je ministrstvo zaznalo pripombe na ustavno skladnost predloga, zlasti z vidika predmeta obdavčitve ter visoke stopnje obremenitve. Zasledili so še predloge v smeri ureditve splošnega davka na nepremičnine, ki bi nadomestil tudi NUSZ, in razširitve predmeta obdavčitve na vse premoženje posameznika ali na prvo nepremičnino nad določeno vrednostjo ali kvadraturo.

Kot izredno pozitivno na ministrstvu ocenjujejo tudi razširitev razprave na širše teme, povezane z urejanjem stanovanjske in prostorske problematike.

Vprašanja, ki presegajo pristojnost ministrstva za finance, je smiselno obravnavati in poiskati morebitne ukrepe, da se doseže čim večji učinek na urejanje stanovanjske problematike v Sloveniji, so zatrdili v sporočilu.

V zvezi s pripombami bodo opravili ponovno razpravo na Strateškem svetu za davke ter nadaljevali pogovore z zunanjimi strokovnjaki, na podlagi tega pa bodo nato pripravili končne odločitve.